"حتى لا يتندروا على المشروع السعودي!".. المريسل يقرر دعم الهلال في لقاء العين المصيري

العين فاز على الهلال والنصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا..

كشف الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، عن رسالة إماراتية تشيد بإنجاز فريق الكرة بنادي العين، في تحقيق فوز كبير على الهلال برباعية في لقاء الذهاب، بالدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال تلقى خسارة في ضيافة العين بنتيجة (2-4)، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد، فيما يستضيف الهلال مباراة العودة على ملعب المملكة أرينا، الثلاثاء المقبل، في إياب نصف نهائي آسيا.

وقال فهد السليطي "العين رد على الهلال بالأربعة، وهو سيء جدًا في الدوري الإماراتي، وهو في المركز الثالث وخرج أمام اتحاد كلباء، نحن أفعال لا أقوال، وصعب يخسر على ملعب هزاع، وينتصر على متصدر الدوري السعودي. الهلال ثالث فريق سعودي يفوز عليه العين في آسيا هذا الموسم، بعد النصر والفيحاء. قولوا الحقيقة، الدوري الإماراتي أقوى من السعودي، ولو كان العين في حالته، لحسم البطولة قبل أن تبدأ".

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ورد المريسل برسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "ولسة ما شفتوا شي.. سنرى مثل هذا الطرح من أغلب البرامج الرياضية إذا فاز العين على الهلال، وسيتندرون على مشروعنا الرياضي، والبعض ما عنده مانع في سبيل المناكفات الداخلية، لهذا قلب لن تشعر بما أقوله إلا إذا كان فريقك هو الذي في نفس مكانة الهلال.. بالتوفيق للهلال أمام العين".

ويحتاج الهلال لتحقيق الفوز على العين بفارق 3 أهداف، في مباراة الإياب على ملعب المملكة أرينا، من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يواجه المتأهل من مواجهة أولسان هيونداي الكوري ضد يوكوهاما إف مارينوس الياباني.

وحقق العين فوزًا على الفيحاء في دور المجموعات، بنتيجتي (4-1) و(3-2)، في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة، كما تجاوز العين عقبة النصر في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح، بعد التعادل الإجمالي بنتيجة (4-4).