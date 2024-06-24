خوسيلو يقول لا لريال مدريد!

النادي الملكي لديه العديد من المهاجمين!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب خوسيلو نجم ريال مدريد الحالي المعار من إسبانيول قد حسم موقفه من الاستمرار رفقة الملكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "كوبي"، والتي أكدت أن اللاعب لن يقبل بتفعيل ريال مدريد لبند الشراء النهائي.

وأوضحت التقارير أن خوسيلو اتخذ قراره بالرحيل وعدم الاستمرار في ريال مدريد بعدما قرر الملكي شراء كيليان مبابي.

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ويأتي شراء مبابي كخطوة لتحسين جودة ريال مدريد، لكنها ستجعل من الصعب للغاية على خوسيلو أن يحصل على دقائق مع الملكي.

جدير بالذكر أن خوسيلو كان قد قدم موسمًا مميزًا في صفوف ريال مدريد، وكان من أسباب فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا بهدفيه في نصف النهائي ضد بايرن ميونخ.