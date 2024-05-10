خوسيلو يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد.. ويكشف أعز الرسائل التي تلقاها بعد هدفي بايرن!

المهاجم الإسباني حديث الساعة بين جدران الملكي

المهاجم المولود في شتوتجارت والذي بات حديث الساعة في ريال مدريد بعد أن قاد الملكي لنهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين مثيرين في بايرن ميونخ، يبدو كنجم حقيقي هذه الأيام!.

خوسيلو، الكل ينتظر منه كلمة، وها قد تحدث على هامش حدث تضامني لدعم المصابين بطيف التوحد، حضره برفقة زوجته ميلاني كانيزاريس، بطلة العالم في رياضة البادل.

وقال على هامش الحدث في تصريحات نقلتها صحيفة "آس": "أنا هنا لحضور حدث تضامني، لأنني أتعاون مع المؤسسة (لوفاس) منذ سنوات عديدة".

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وأردف: "سعيد للغاية بوجودي هنا والاستمتاع بما حدث هذه الأيام، ولكنني أركز فقط على المستقبل حينما تكون لدينا مباراة".

كما أشار إلى عدد الرسائل التي تلقاها يوم الأربعاء بعد المباراة ضد بايرن، مشيرًا إلى أن أكثر الرسائل التي أعجبته كانت تلك القادمة "من الأشخاص الموجودين لديك في المنزل، من العائلة والأطفال والمقربين".

وعند سؤاله عن مستقبله، قال المهاجم باختصار: "سنتحدث عن ذلك لاحقًا" قبل أن يغادر مع شريكته.