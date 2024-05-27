خوسيلو: الحيل السيئة أفسدت احتفالاتي بالتأهل لنهائي دوري الأبطال!

"نجم" ليلة تأهل ريال مدريد لنهائي دوري الأبطال يتحدث..

"بطل ليلة تأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا 2024" هذا هو المهاجم الإسباني خوسيلو، لكن رغم ذلك كشف عن عدم قدرته على الاحتفال بالإنجاز.

المرينجي عبر للنهائي بعد الفوز أمام بايرن ميونخ الألماني 2-1 في إياب نصف النهائي، إذ سجل خوسيلو الهدفين في الوقت القاتل "الدقيقتين 88 و90"، بعدما انتهى الذهاب بالتعادل 2-2.

وعن تلك الليلة، قال مهاجم الملكي خلال تصريحاته في اليوم الإعلامي المفتوح لنهائي دوري الأبطال بحسب ما نقلت عنه صحيفة "موندو ديبورتيفو": "أشعر بالفخر والرضا والمثابرة، لأنني من الممكن أن أكون مصدرًا للإلهام للعديد من الأطفال والشباب، يخطرونني بذلك عندما نلتقي في الشارع، لذا لا ينبغي لأحد أن يستسلم، الأحلام يمكن أن تتحقق وقد فعلت ذلك هذا العام، قبل عامين لم أشارك مع المنتخب الوطني ولم أستمتع بهذه اللحظات، لكن الآن يمكنني أن أقول الكثير عن مسيرتي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لقد وصلنا لنهائي دوري الأبطال بفضل مجهود الجميع، التأهل جاء بمجهود الكل وليس محرزي الأهداف فقط، فقد سجل فينيسيوس هدفين في الذهاب، الجميع يتمتع بالأهمية نفسها في الفريق، وأنا سعيد بالمساهمة في تتويجنا بالدوري ووصولنا لنهائي دوري الأبطال".

المعار من إسبانيول للريال حتى نهاية الموسم تابع: "لحظة المساهمة في الوصول لنهائي دوري الأبطال لم تكن تخطر على بالي، لقد كانت من المستحيلات، ربما حلمت بما يشبهها، لكن كالسيناريو الذي حدث لم يمر حتى في أحلامي، لقد كانت ليلة خاصة، الملعب اهتز كثيرًا وكانت لحظة جميلة".

وأكمل: "لأكن صادقًا، أشعر بالغضب لأنني لم أستطع الاستمتاع بما حدث، تتبادر لذهني بعض الأشياء الغامضة خلال العامين الماضيين بالنسبة لهبوط إسبانيول، أردت الاستمتاع بكل لحظة في دوري الأبطال، لكن خطرت لذهني أشياء لم أكن أرغب في حدوثها، بالتأكيد حاولت الاستمتاع، لكن عقلي يلعب تلك الحيل السيئة عليّ".

وانتقل صاحب الـ34 عامًا للحديث عن ذهابه لباريس قبل عامين لدعم ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال: "لقد سيطرت الفوضى، يا لها من مباراة بالنسبة لي كمشجع وقتها، حضرت بدعوة من كارفاخال، الرحلة كانت كارثية بسبب الأمن، لكن في الأخير توج الريال باللقب".

واختتم بالتحذير من خطوة بوروسيا دورتموند في النهائي المرتقب في الأول من يونيو المقبل: "هو فريق سريع في الهجمات المرتدة، وقوي للغاية ومسلح بكتيبة مميزة من اللاعبين، علينا الحذر منهم".