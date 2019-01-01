خورفكان يعود إلى دوري المحترفين الإماراتي وحتا يلحق به

خورفكان يعود إلى دوري الخليج العربي الإماراتي بعد غياب 11 عاماً

فيسبوك تويتر بلال محمد

ضمن كلاً من خورفكان وحتا، المشاركة في دوري الخليج العربي الإماراتي الموسم، القادم بعد تصدر الأول جدول دوري الدرجة الأولى، واحتل حتا المركز الثاني.

وحقق خورفكان فوزاً بهدفين دون رد على حساب التعاون في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري، الذي حصل على لقبه ليعود إلى دوري المحترفين بعد غياب 11 عاماً.

وعلى الجانب الآخر، احتل حتا المركز الثاني بعد فوزه على حساب الحمرية بهدف في الوقت القاتل، ليصل إلى النقطة 37 وبفارق نقطة عن البطل.

وفي المركز الثالث، جاء العروبة، بفارق المواجهات المباشرة عن حتا، بعد فوزه على حساب دبا الحصن بهدفين دون رد.

وفي دوري المحترفين، يتذيل الترتيب كلاً من دبا الفجيرة برصيد 12 نقطة، ويأتي في المركز قبل الأخير الفجيرة برصيد 15 نقطة، وبفارق الأهداف عن الإمارات صاحب المركز الثاني عشر.