اتفاق نهائي والإعلان خلال أسبوع

توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع الحارس الأوكراني أندري لونين بشأن تجديد عقده مع النادي الملكي، لتغلق كافة الاحتمالات حول رحيله.

ولعب أندري لونين دور البطولة مع ريال مدريد في الموسم الماضي، حيث حل معضلة كبرى للنادي بعد إصابة الحارس الأساسي تيبو كورتوا في بداية الموسم، لكن الحارس الأوكراني تفوق على الإسباني كيبا أريزابالاجا وسيطر على عرين الملكي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد أقنع لونين بالبقاء في النادي وتجديد عقده لمدة 4 مواسم (حتى صيف 2028)، حيث سيتم الإعلان بشكل رسمي هذا الأسبوع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن ريال مدريد كان قد عرض التجديد على لونين في وقت سابق، إلا أن الحارس الأوكراني الذي لا يرضى على وضعه كحارس ثانٍ للفريق، قرر تأجيل الرد بسبب القلق الذي كان يشعر به بشأن عدد الدقائق التي سيلعبها هذا الموسم.

وبالفعل طلب لونين أن يتم وضع بند في عقده يلزم النادي بعدد دقائق مشاركة في المباريات، لكن هذا البند لم يلق قبولًا لدى النادي الملكي، وتعطل ملف التجديد.

وأوضحت "ماركا" أن جورج مينديش، الوكيل الحالي للحارس كان السبب وراء موافقة لونين على التجديد، حيث أقنعه بالتخلي عن فكرة الرحيل والمنافسة مع البلجيكي تيبو كورتوا على المشاركة بشكل أساسي في الفريق، ليطمئن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على ملف حراسة مرمى الفريق.

وساهم لونين بشكل مؤثر في فوز ريال مدريد في الموسم الماضي بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث شارك في 31 مباراة، واستقبلت شباكه 32 هدفًا، لكنه خرج بشباك نظيفة في 12 مباراة.