خوخي بوعلام لـ"جول": مواجهة العراق ستكون صعبة ومفتاحها التركيز

لاعب المنتخب القطري يتحدث عن الصعود إلى دور الـ16 بكأس آسيا

حوار - ماجد جزر

أبدى خوخي بوعلام لاعب المنتخب القطري، سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 بكأس الأمم الآسيوية المقامة في الإمارات، متصدرًا لمجموعته.

المنتخب القطري نجح في السيطرة على صدارة المجموعة الخامسة، بعد الفوز على نظيره السعودي مساء اليوم الخميس، بالجولة الختامية ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وقال خوخي بوعلام خلال تصريحات خاصة لـ"جول": "الحمد لله على الفوز والتأهل في المركز الأول، وأبارك للجهاز الفني واللاعبين والجمهور القطري".

لاعب وسط قطر تابع: "مواجهة المنتخب العراقي ستكون مباراة صعبة، ونتمنى أن نقدم مباراة جيدة، ومن سيركز أكثر سيفوز".

التاريخ سيفتح ذراعيه لجوهرة العنابي القادمة @Moezali_ 💎



المعز علي هداف #كأس_آسيا2019 برصيد 7 أهداف على بُعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي للنجم الإيراني "علي دائي" الأكثر تسجيلاً خلال بطولة واحدة برصيد 8 أهداف.#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/NdWspEhyR0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

خوخي بوعلام أردف: "أي مباراة نلعبها بقوة، وتمكنا من تسجيل 10 أهداف في 3 مباريات، وهذا الأمر يعطينا دافع قوي خلال المباريات المقبلة".

وبعد سؤاله عن أقوى المنتخبات بكأس آسيا، قال بوعلام: "تركيزنا كله منصب في مباراة العراق، ونتمنى أن نقدم مباراة جيدة، وبعدها سنتحدث عن مباراة دور الربع نهائي".

المنتخب القطري سيواجه نظيره العراقي في دور الـ16 بكأس آسيا، بعد الصعود متصدرًا للمجموعة الخامسة.