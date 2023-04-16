رئيس النادي الكتالوني يرد أخيرًا.

أكد جوان لابورتا أن نادي برشلونة الذي يرأسه لا علاقة له بأي استفادة من الحكام في قضية نيجريرا المزعومة، مهاجمًا ريال مدريد دون النقط باسم النادي الملكي، خلال تجمعًا مع جماهير النادي الكتالوني في العاصمة الإسبانية.

وقال جوان لابورتا عن القضية المثيرة للجدل مؤكدًا أن الأمر لا يستحق الحديث عنه: "لم يكن هناك أي جديد، لأنه لا يوجد أي شيء من الأساس".

وأضاف: "كل ما في الأمر إنهم ضخموا الحقائق في موقف ارتبط فيه أحد الأشخاص المرتبطين بإحدى الشركات التي عملنا معها بالحكام، في حين أنه لا يملك أي قدرة على تغيير النتائج في أي مباراة أو تعيين الحكام، غدًا سنقوم بتوضيح كل شيء".

وأكمل: "لن نحب أن نحقق الفوز بأي طريقة فيها تحيز للحكام، لكن هناك أندية أخرى أعلنت عن ظهورها في القضية وكانت قد استفادت تاريخيًا من الحكام، هذا أمر غير منطقي على الإطلاق، لن نسمح بتلطيخ اسم برشلونة".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن النادي الكتالوني قد يتعرض لعقوبات ضخمة للغاية لو ثبت تورطه في تلك القضية.