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خمور في كاميرا .. خدعة مكسيكية تفشل في خداع الأمن القطري

علي سمير
4:32 م غرينتش+3 24‏/11‏/2022
Mexico Fans World Cup 29062014
طريقة أخرى مبتكرة ولكنها لم تنجح

الأمور كانت واضحة قبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن منع الخمور من دخول الملاعب خلال المسابقة.

ومع ذلك لم تتوقف المحاولات من الجماهير الحاضرة، لإدخال الخمور إلى ملاعب قطر بطريقة أو بأخرى، وكانت المحاولة الأولى عن طريق زجاجات المياة الغازية الفارغة وبعض المنتجات المختلفة.

وهذه المرة قررت جماهير المنتخب المكسيكي، إدخال المشروبات الكحولية إلى الملعب من خلال كاميرا للتصوير، في واحدة من أحدث الطرق المبتكرة لخداع رجال الأمن القطريين.

وانتشر مقطع فيديو على موقع "تويتر" يبرز هذه الواقعة التي شهدت قيام أحد رجال الأمن في قطر بإحباط هذه المحاولة لإدخال الخمور في الملعب، وسط حالة من الحسرة للمشجع المكسيكي صاحب هذه الفكرة.

جدير بالذكر أن المكسيك تلعب في المجموعة الثالثة بكأس العالم في قطر، وتعادلت في مباراتها الأولى ضد بولندا من دون أهداف، وتستعد للعب ضد الأرجنتين والسعودية طمحًا في عبور دور المجموعات.

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