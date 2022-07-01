خمسة ملايين تقرب الاتحاد من نونو سانتو

الاتحاد يغير مديره الفني عقب الفشل بتحقيق لقب الدوري

أفادت أنباء قادمة من السعودية بوجود مفاوضات مكثفة بين نونو سانتو، المدرب البرتغالي، وإدارة الاتحاد من أجل خلافة كوزمين كونترا بقيادة الفريق.

الاتحاد فشل في تحقيق لقب الدوري السعودي الأخير رغم تصدره المسابقة في أغلب فتراتها، ولكن الخسارة من الهلال والتراجع بالجولات الأخيرة كلف الفريق اللقب، وجعل منصب كونترا تحت التهديد.

ماذا قالت التقارير عن مصير كونترا وتعيين سانتو؟

قال موقع "كووورة" إن الاتحاد اقترب من التعاقد مع مدرب توتنهام وولفرهامبتون السابق نونو سانتو عقب مفاوضات مكثفة بالأيام الأخيرة.

وبحسب التقرير، يقود نائب رئيس النادي أحمد الكحكي المفاوضات بنفسه، وذلك بعد اتخاذ الإدارة قراراً بعدم تمديد عقد كونترا.

وينتهي عقد الروماني بحلول نهاية الموسم المنصرم، وحتى الآن لم يصدر قراراً رسمياً بخصوصه من الإدارة.

ما هي تفاصيل عقد سانتو مع الاتحاد؟

وذكر التقرير أن البرتغالي سيوقع عقداً مع الفريق السعودي لمدة عامين، وسيبدأ عمله مع الفريق مباشرة في الأسابيع المقبلة لفترة الإعداد للموسم الجديد.

وسيتقاضى سانتو راتباً يقارب 5 مليون يورو، يشمل رواتب الطاقم المساعد الخاص به، والذي سينضم معه بالكامل للاتحاد.

آخر مناصب مدرب فالنسيا السابق كانت مع سبيرز بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن رحل قبل انتصاف الموسم الماضي بسبب سوء النتائج، وخلفه أنطونيو كونتي الذي قاد الفريق للمركز الرابع.

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