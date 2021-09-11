خمسة أسباب تجعل نياكاتي الخيار الأفضل لدعم هجوم الاتحاد

الاتحاد استعار نياكاتي من الوحدة لموسم واحد

ارتبط الاتحاد بالعديد من المهاجمين خلال سوق الانتقالات الصيفي، وفي النهاية وخلال الساعات الأخيرة قبل غلق السوق أعلن تعاقده مع يوسف نياكاتي بالإعارة من الوحدة الذي هبط بنهاية الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

التعاقد مع المهاجم صاحب الـ28 عامًا أحدث ردود فعل مختلفة من جماهير العميد، إذ أيد البعض القرار وأشاد بنياكاتي فيما رأى البعض أنه كان في الإمكان أفضل مما كان، وأن مهاجم أجنبي قوي على غرار مهاجمي النصر والهلال سينقل الاتحاد لمستوى آخر من حيث المنافسة على لقب الدوري السعودي.

أرى شخصيًا أن إدارة أنمار الحائلي من أفضل إدارات الأندية السعودية خلال الموسم الأخير، الرجل نجح في تسديد جزء كبير من ديون والتزامات الفريق، وجلب نجمًا مهمًا يستطيع صناعة الفارق ولعب أدوارًا مهمًا في المباريات الكبيرة والحاسمة، وقد تصرف جيدًا في ملف المهاجم واختار الخيار الأفضل للفريق.

خمسة أسباب تجعل يوسف نياكاتي مهاجم الوحدة الخيار المتاح الأفضل لدعم هجوم الاتحاد، نستعرضها معًا ..

مهاجم هداف ذو جودة عالية

لا يستطيع أحد أن يُقلل من قدرات نياكاتي وجودته الهجومية، اللاعب وصل السعودية صيف 2019 وخلال موسمين ترك بصمته على 36 هدفًا خلال 52 مباراة في الدوري السعودي.

وقد سجل المالي هدفًا خلال مباراتين من كأس خادم الحرمين الشريفين، وهدفًا في مباراته الوحيدة في دوري أبطال آسيا.

صاحب الـ28 عامًا يُجيد التسجيل بالقدمين والرأس، وإن كان تخصصه الأول في القدم اليُسرى التي أحرز بها 19 هدفًا، وسجل 4 باليُمنى و4 بالرأس.

جميع اهداف 'يوسف نياكاتي' مع الوحدة الموسم الماضي ⚽️!



• ما رأيك في الصفقة في حال تمّت؟ 🤔 pic.twitter.com/kMWDAhbaNQ — ITTI MANIA (@IttiMania) August 14, 2021

سجل كذلك 4 أهداف من نقطة الجزاء، وله هدف واحد من خارج منطقة الجزاء، وقد نجح في الحصول على ركلتي جزاء لصالح فريقه.

نقطة سلبية واحدة مُطالب نياكاتي بالعمل عليها جيدًا خلال مسيرته مع الاتحاد لأنها قد تُفسد كامل مسيرته، وهي استغلاله للفرص الكبرى، إذ سنحت له 50 فرصة في الدوري السعودي مع الوحدة لم ينجح سوى باستغلال 19 منهم وأضاع البقية بنسبة نجاح لم تتجاوز الـ38%.

قادم بالإعارة .. لا مزيد من "الورطات"

الاتحاد حصل على نياكاتي بالإعارة لموسم واحد، وقالت بعض المصادر أن الفريق يمتلك حق شرائه نهائيًا بنهاية الموسم، وتلك صيغة رائعة للنادي ستحميه وتُجنبه المزيد من "الورطات" التي لازمته كثيرًا في السنوات الأخيرة وآخرها ألكسندر بريجوفيتش.

نياكتيه إن حالفه النجاح لن يكون صعبًا على الاتحاد ضمه نهائيًا والاعتماد عليه للموسم القادمة، وإن لم يُحالفه التوفيق سيرحل بنهاية الموسم دون أي مشاكل أو جلسات ومفاوضات طويلة للوصول إلى تسوية لفسخ العقد بالتراضي.

الاتحاد يستطيع حتى قطع إعارة اللاعب في يناير حال لم يُقدم الأداء المطلوب في النصف الأول من الموسم، وأن يبحث في الانتقالات الشتوية عن مهاجم جديد.

ابن الدوري السعودي .. لا وقت ضائع

أي لاعب أجنبي حين يصل السعودية سيحتاج لوقت ومباريات ليتأقلم وينسجم مع الأجواء وبيئة الدوري السعودي والحياة في المملكة، خاصة إن كان قادمًا من أوروبا أو أمريكا الجنوبية.

هذا الأمر يُكلف الفريق عادة بعض المباريات دون أن يحصل على مردود إيجابي من اللاعب، لكن ضم لاعب أجنبي من داخل الدوري السعودي سيجعل الفريق يتفادي تلك السلبية، إذ سيكون اللاعب قد تأقلم بالفعل مع الدوري السعودي والحياة في السعودية.

نياكاتي لعب موسمين مع الوحدة في الدوري السعودي، مما يعني أنه جاهز تمامًا لمنح الاتحاد المردود الأفضل في أسرع وقت ممكن ودون استهلاك الكثير من الوقت والفرص.

جوكر في الملعب .. مناسب جدًا لطريقة لعب الاتحاد

نياكاتي يلعب كمهاجم متقدم، لكنه يُجيد أيضًا اللعب كجناح أيمن لأنه يمتلك من المهارة والقدرة الفنية والبدنية ما يؤهله للعب خارج منطقة الجزاء، وهذا الأمر مفيد جدًا للاتحاد وطريقة لعبه.

الاتحاد يلعب بطريقة لعب 4-2-3-1 ويتواجد خلف المهاجم إيجور كورونادو ورومارينيو وواحد من عبد العزيز البيشي وعبد الرحمن العبود وفهد المولد، وغالبًا ما يتحرك المهاجم الأمامي لخارج منطقة الجزاء ويترك المساحة لأحد اللاعبين خلفه لاقتحام المنطقة والتحول إلى مهاجم، ولذا نجد رومارينيو سجل الكثير من الأهداف خلال الموسم الماضي رغم أنه لعب جله خلف المهاجم.

نياكاتي إن انسجم جيدًا مع رومارينيو وكورونادو من حيث التحركات سيخلق للاتحاد ثلاثيًا هجوميًا رائعًا وفتاكًا للغاية.

قليل التكلفة .. خيار مناسب في ظل الأزمة المالية

الاتحاد دفع مبلغًا كبيرًا لضم كورونادو من الشارقة، ولم يكن من الصواب إنفاق المزيد من الأموال لضم مهاجم في ظل الأزمة المالية التي يُعاني منها النادي وعدم تسديده كافة ديونه السابقة.

الاتحاد مُطالب الآن بتسديد الالتزامات المالية المطلوبة ليحصل على شهادة الكفاءة المالية التي تسبق سوق الانتقالات الشتوي، ولذا تقليل النفقات هو دومًا الخيار الأفضل للإدارة.

الفرنسي يوسف نياكاتي نمراً جديداً في العميد 👏🐅 #صيفية_العميد pic.twitter.com/5qtMKoPPXh — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 30, 2021

الاتحاد دفع مبلغًا جيدًا، ما بين مقابل الإعارة والراتب، لضم نياكاتيه لكنه يبقى بالتأكيد أقل من تكلفة ضم مهاجم أجنبي جديد بشرائه من ناديه ومنحه راتبًا ضخمًا على غرار ما يحصل عليه نجوم النصر والهلال وعمر السومة نجم الأهلي.

اقرأ أيضًا |

باقات الرياضة متوفرة الآن على شاهد VIP ، اختر باقتك وانطلق بشغفك لأبعد الحدود