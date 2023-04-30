"خليه يسترجل" .. زوجة سالم الدوسري تهين مشجعة للهلال بعد هجومها على التورنيدو

زهيرة عادل
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Hilal's Saudi midfielder Salem al Dawsari reacts upon receiving a red card during the first leg of AFC Champions League final between Al-Hilal and Urawa Red DiamondsGetty
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الدوسري سجل هدف الهلال الوحيد أمام أوراوا ثم تعرض للطرد المباشر في نهاية المباراة، وهو ما أغضب الكثيرين

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فقد البعض صوابه بعد الأداء الذي ظهر به سالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال السعودي، أمس السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد الياباني، واتجه للهجوم على اللاعبين عبر حسابات زوجاتهم!

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المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتأجل حسم لموقعة الإياب المقرر إقامتها في السادس من مايو المقبل في سايتاما.

وتعرض الدوسري؛ الذي سجل هدف الزعيم الوحيد، للطرد المباشر في اللقاء في الدقيقة 86 بعد تعديه على لاعب الخصم، ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن موقعة سايتاما، وهو ما زاد الجماهير غضبًا، خاصةً وأن خبراته أكبر من وقوعه في هذا الخطأ.

هذا الغضب دفع إحدى المشجعات للهجوم على زوجة اللاعب "أشواق العمير"، إذ نشرت الأخيرة رسالتها لها عبر تطبيق "سناب شات"، والتي جاء بها: "حسبي الله عليك، امسكي سالم وخليه يسترجل ويلعب زين، خليك حرمة".

أشواق صُدمت من رسالة المشجعة، لترد: "تتحسبين عليّ وش سويت لك أنا!!!!، أفهم التعصب بس اللي ما أقدر أفهمه السواد اللي بقلبك، الله يعينك على نفسك واضح إنك غير سوية".

جدير بالذكر أن الدوسري كان قد تعرض للطرد في إياب نهائي نسخة 2017م أمام أوراوا أيضًا، وتعرض فريقه للخسارة وقتها 1-0 وضاع اللقب.

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