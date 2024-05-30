خليل البلوشي يتهكم على "مخاطرة" نهائيي كأس الملك السعودي ودوري أبطال أوروبا!

المعلق العماني يعلق على النهائيين؛ اليوم تعليقه في الجوهرة المشعة، وغدًا في ويمبلي..

48 ساعة مهمة في انتظار المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، تبدأ من اليوم الجمعة، حيث نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر.

شبكة قنوات "الكاس" القطرية وقع اختيارها على العماني للتعليق على الديربي السعودي، الذي يقام مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً -بتوقيت مكة المكرمة- على استاد الجوهرة المشعة في جدة.

في المقابل، قررت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية تكليف البلوشي أيضًا للتعليق على نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، المقرر له غدًا السبت، على استاد ويمبلي في لندن.

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هذا دفع البعض لوصف مهمة خليل بـ"المخاطرة" في ظل قرب توقيت المباراتين من بعضهما، وهو ما رد عليه المعلق بطريقة ساخرة..

المعلق الرياضي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "ما فهمت .. شنو مخاطرة غير محسوبة يعني؟".