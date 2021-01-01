خليلوزيتش عن حكيمي وأمرابط: المنع من المنتخبات جريمة

عدة فرق منعت لاعبيها من الالتحاق بالمنتخبات

علق وحيد خليلوزيتش، مدرب المغرب، على قرار بعض الأندية منع لاعبيها من تمثيل المنتخب الوطني خوفاً من عدوى فيروس كورونا كما حدث مع أشرف حكيمي وسفيان أمرابط.

وأصدرت الهيئة الصحية بميلانو قراراً يمنع لاعبي إنتر من السفر والالتحاق بالمنتخبات والخضوع للعزل لأربعة أيام بسبب وجود أربع حالات إصابة في صفوفه.

وقال المدير الفني لأسود الأطلس مع "L'Equipe Du Soir": "لا أفهم قرار الفيفا صراحة، السفر واللعب في إفريقيا حدث مهم للاعب وليس عدلاً منعه منه".

وأضاف: "الأمر غير عادل وغير رياضي وجريمة تمييزية لأن اللاعبين يريدون الالتحاق بالمنتخبات".

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وتحدث خليلوزيتش عن حالة نايف أكرد لاعب رين: "أرتبط برين بقوة وأعرف مالكه وتحدثت مع المدير الرياضي، قال لي إذا كان اللاعب يرفض الاستدعاء فهذا قراره ويتحمل المسؤولية".

وأكمل: "حتى لو كان اللاعب مصاباً عليه أن يلبي الاستدعاء وبعدها يتم تقييم حالته، الجميع يجب أن يحضر، الموضوع مسألة مبدأ في المقام الأول بالنسبة لي".

وأعطى الاتحاد الدولي لكرة القدم الحرية للأندية في رفض السماح للاعبيها بالسفر وتمثيل منتخبات بلادها في التوقف الدولي الحالي بسبب ظروف وباء كورونا.