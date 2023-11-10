خليفة نونو سانتو .. الاتحاد "يتفق" مع مدربه العالمي الجديد

الكشف عن هوية خليفة نونو سانتو في نادي الاتحاد

Shahid

توصل نادي الاتحاد السعودي، إلى اتفاق مع مدرب عالمي؛ لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي "المقال" نونو سانتو.

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الاتحاد أقال سانتو، مساء يوم الثلاثاء الماضي؛ بعد التراجع الكبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ على الرغم من التتويج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، في 2022-2023.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الجمعة، توصل الإدارة الاتحادية، إلى اتفاق مع المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيجي؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

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الصحيفة كشفت عن أن لوبيتيجي، سيتولى الإشراف الفني على الاتحاد، في بطولة كأس العالم للأندية، وما تبقى من منافسات في الموسم الرياضي الحالي.

وأشارت إلى أنه يتبقى فقط، التوقيع الرسمي على العقود بعد مناقشة جميع البنود؛ قبل الإعلان عن تولي المدير الفني الإسباني "المسؤولية"، بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن جولين لوبيتيجي، درب جميع الفئات السنية في منتخب بلاده، كما أشرف على العملاق الإسباني ريال مدريد ومواطنه إشبيلية، بالإضافة إلى خوضه تجربتين في إنجلترا والبرتغال، مع وولفرهامبتون وبورتو.

SHAHID