خليفة ميسي وبوسكيتس الجديد .. برشلونة يستهدف ستة مواهب في كأس إفريقيا

النادي الكتالوني أرسل كشافه لمتابعتهم على الطبيعة

بعيدًا عن النجوم المعروفين، قرر نادي برشلونة الإسباني توجيه أنظاره نحو مجموعة من أهم المواهب في كأس الأمم الإفريقية الحالية.

البطولة التي تقام في كوت ديفوار وتستعد لانطلاق دور الـ16 منها اليوم، السبت، شهدت تألق العديد من المواهب الذي قرر برشلونة متابعتهم من خلال الكشاف الذي أرسله النادي الكتالوني إلى كوت ديفوار لمشاهدتهم على الطبيعة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن إرنست أبياه لاعب منتخب غانا مواليد 2003 يعتبر من أهم هذه المواهب، حيث يلعب في نادي ليون وخاض 20 مباراة وسجل 5 أهداف مع الفريق الفرنسي هذا الموسم.

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لاعب آخر يتابعه برشلونة وهو يانكوبا مينته لاعب جامبيا من مواليد 2004، ويلعب حاليًا مع فينورد الهولندي على سبيل الإعارة من نيوكاسل يونايتد، وشارك في 18 مباراة وسجل 4 أهداف.

دانجو واتارا كذلك جناح بوركينا فاسو من مواليد 2002 لفت أنظار النادي الكتالوني، والذي كان يلعب بمركز الظهير الأيسر قبل أن يتم تحويله كجناح أيمن مع بورنموث، وشارك في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي حتى الآن، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

ويتابع برشلونة كذلك بابي ماتار سار لاعب وسط توتنهام ومنتخب السنغال الذي يقدم مستويات مميزة للغاية هذا الموسم، وأيضًا رافائيل أونيديكا لاعب وسط نيجيريا ونادي كلوب بروج البلجيكي.

وأما اللاعب الأبرز من بين هذه المواهب هو عثمان ديوماندي مواليد 2003، مدافع منتخب كوت ديفوار وسبورتينج لشبونة، ويحظى بمتابعة من تشيلسي وآرسنال والعديد من الأندية الأخرى.

ومن الواضح أن التركيز جاء على مركز الجناح الذي يعاني منه برشلونة بعد رحيل ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي، وكذلك خط الوسط بعد مغادرة سيرجيو بوسكيتس وعدم جلب البديل المناسب له.

يذكر أن برشلونة أرسل كشافيه كذلك إلى فنزويلا هذا الشهر لمتابعة بعض اللاعبين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.