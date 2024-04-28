"خليفة مبابي" قد لا ينتقل إلى باريس سان جيرمان.. "تحرك سعودي مفاجئ!"

يبدو أن الميركاتو سيشتعل من جديد..

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"بديل كيليان مبابي".. هكذا وضعت إدارة باريس سان جيرمان، أولوية التعاقد مع جناح أيسر جديد، ليصبح بديلًا للهداف الفرنسي الذي بات على بعد خطوة من الانتقال رسميًا إلى ريال مدريد الإسباني، خلال الموسم الجديد.

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النجم الفرنسي الذي أحرز 255 هدفًا وصنع 108 تمريرة حاسمة، في 303 مباراة مع باريس سان جيرمان، بات قريبًا من الانتقال بشكل مجاني إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، فيما بقي السؤال محيرًا حول موعد الإعلان عن الصفقة رسميًا، في ظل تواجد الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مع إمكانية المواجهة في المباراة النهائية، التي ستقام على ملعب ويمبلي، في الأول من يونيو.

وذكر موقع le10sport أن باريس سان جيرمان، بدأت تحركاتها منذ الأول من أبريل الجاري، حيث يستهدف النادي العاصمي، التعاقد مع الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا، نجم يوفنتوس الإيطالي، إلا أن العملاق الفرنسي قد يجد نفسه مضطرًا للقتال من أجل حسم الصفقة.

وأفاد الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، خبير الانتقالات العالمية، بأن كييزا يعد ضمن الصفقات المرشحة للانتقال إلى دوري روشن السعودي، خلال الموسم المقبل، علمًا بأن اللاعب الذي سجل 8 أهداف في 32 مباراة، مرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى يونيو 2025، ومن المنتظر أن يعقد (بيانكونيري) اجتماعًا جديدًا مع الجناح الإيطالي في نهاية الموسم، من أجل دراسة العروض، أو تجديد عقد اللاعب لفترة جديدة.

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وشارك كييزا في 45 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، فيما يستعد حامل اللقب، للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا خلال شهر يونيو، حيث يلعب "آتزوري" في المجموعة الثانية برفقة منتخبات إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.

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