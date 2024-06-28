خليفة مارسيلو جاياردو في الاتحاد .. "انحصار المنافسة بين اسمين وهذه آخر التطورات!"

ملف مدرب الاتحاد الجديد..

لا يزال ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، يشغل "بال" المسؤولين عن هذا الكيان الكبير؛ وذلك مع اقتراب انطلاق الاستعدادات للموسم الرياضي القادم 2024-2025.

مسؤولو الاتحاد قرروا "إقالة" الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، مع التفاوض مع أكثر من اسم عالمي؛ دون النجاح في التعاقد مع أي منهم - حتى الآن -.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، انحصار المنافسة - حاليًا - على مقعد المدير الفني الجديد للعميد الاتحادي، على اسمين عالميين؛ هما: "البرتغالي ماركو سيلفا والنمساوي أدي هوتر".

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وبالفعل.. اسم الثنائي تردد كثيرًا في الأيام الماضية؛ إلا أن جاليتي حرص عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء يوم الجمعة، على الكشف عن آخر التطورات بخصوص هذا الثنائي؛ على النحو التالي:

- ماركو سيلفا: يحظى بإجماع داخلي واسع في نادي الاتحاد، ومن المتوقع التحرك نحوه قريبًا.

- أدي هوتر: يجري محادثات مع الاتحاد في الوقت الحالي، ومن المتوقع حدوث تطورات قريبًا.

جدير بالذكر أن سيلفا الذي كان هدفًا كبيرًا للأهلي السعودي، في صيف العام الماضي، يشرف على تدريب فولهام الإنجليزي، ويرتبط بعقد معه حتى صيف 2026، بينما هوتر يقود الفريق الفرنسي موناكو، وفي عقد يمتد إلى 30 يونيو 2025.