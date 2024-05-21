خليفة مارسيلو جاياردو .. اجتماع منتظر يقرب الاتحاد من مدرب "السلوك المشين"!

الاتحاد قد يعلن عن مدربه الجديد في الأسبوع القادم..

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اتخذ مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، خطوة جديدة؛ من أجل إغلاق ملف المدرب العالمي، الذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم.

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الاتحاد قرر في وقتٍ سابق، "إقالة" المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، من القيادة الفنية للفريق الأول، قبل أن يتراجع مؤقتًا؛ لحين التوصل إلى اتفاق نهائي معه، على قيمة الشرط الجزائي في العقد "22 مليون يورو".

وفي هذا السياق.. كشفت شبكة "قنوات الكأس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن اجتماع مرتقب بين البرتغالي دومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي للعميد الاتحادي، ووكيل أعمال المدير الفني الإيطالي ماسيميليانو أليجري، في مدينة جدة السعودية.

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القناة القطرية أشارت عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن الاجتماع المرتقب، والذي سيكون بتاريخ 24 مايو الجاري؛ يأتي للتفاوض بشأن إمكانية تولي أليجري، القياد الفنية للفريق الاتحادي، الموسم القادم 2024-2025.

وكانت تقارير عالمية قد أكدت في وقتٍ سابق، على أن مسؤولي نادي الاتحاد، وضعوا المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، على رأس أولوياتهم؛ مع اختيار أليجري كـ"بديل له".

جدير بالذكر أن نادي يوفنتوس الإيطالي، أعلن مساء يوم الجمعة الماضي، "إقالة" أليجري من القيادة الفنية للفريق الأول؛ بسبب سلوكياته المشينة، في نهائي الكأس.

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