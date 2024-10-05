خليفة شتيجن وشتشيسني.. برشلونة يستهدف طريده السابق مارسين بولكا!

برشلونة يريد ضمان هذا المركز في المستقبل

حسم برشلونة ملف خليفة مارك أندريه تير شتيجن بعدما تعاقد مع البولندي فويتشك شتشيسني، والآن عيون برشلونة على لاعب آخر يريد انتدابه للموسم المقبل في مركز حراسة المرمى.

الفكرة الرئيسة هي بقاء شتشيسني حتى نهاية الموسم وانتظار مردوده، بينما يريد الحارس البولندي الاستمرار بعد ذلك التاريخ، كل ذلك سيتوقف على أدائه مع البلوجرانا في الفترة الراهنة.

لكن برشلونة يطمح لتدعيم آخر للمستقبل، يتمثل في بولندي آخر هو مارسين بولكا، الذي يعد الحارس الأول لبولندا حاليًا بعد شتشيسني.

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بولكا يلعب لصفوف نيس الفرنسي، وبعمر 25 عامًا يمثل خيارًا واعدًا في سوق الانتقالات لبرشلونة، خصوصًا أن وكيله بيني زهافي يحظى بعلاقات قوية بين أروقة البلوجرانا.

فكرة برشلونة تتمثل في تدعيم على المدى الطويل بمركز حراسة المرمى، وأن تكون هناك منافسة أقوى مع تير شتيجن رغم الثقة في إنياكي بينيأ، وفق صحيفة "سبورت".

الملفت للانتباه أن بولكا كان في 2016 يخوض فترة معايشة في برشلونة، لم تنته على ما يرام، وانتهى به المطاف في صفوف تشيلسي قبل أن يبدأ رحلته في فرنسا مع باريس سان جيرمان ثم قرطاجنة الإسباني ثم شاتورو البلجيكي ومنه إلى نيس الذي لا يزال حارسه الأول.