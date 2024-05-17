3 أسماء على طاولة لابورتا

مع قرب الإعلان عن رحيل تشافي هيرنانديز، عن مقعد المدير الفني لبرشلونة، بدأت الأحاديث تنتشر حول خليفته المستقبلي.

وبات رحيل تشافي عن برشلونة مسألة وقت، بعد انقلاب الرئيس جوان لابورتا على المدرب بسبب تصريحاته الأخيرة في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي، قال خلالها إن الظروف الاقتصادية التي يمر بها النادي تجعل المنافسة مع الأندية الكبرى صعبة للغاية.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن المكسيكي رافائيل ماركيز، مدرب فريق الرديف هو أقرب مرشح لقيادة برشلونة في المستقبل القريب، مع ترحيب الإدارة بتوليه المسؤولية في الموسم المقبل.

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وأوضحت أن هناك 3 أسماء مرشحة لخلافة تشافي في برشلونة، وهم رافائيل ماركيز، البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو والألماني هانز فليك مدرب بايرن ميونخ السابق، لكنه يبقى بعيدًا عن الصورة بسبب ارتباط اسمه بقوة بالعودة إلى العملاق البافاري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ماركيز يتقدم المرشحين لمنصب المدير الفني لبرشلونة، لأن الإدارة ترى أنه يشبه حالة بيب جوارديولا أو لويس إنريكي، عندما وصلا إلى الفريق الأول ويمكنه تحقيق نجاحات كبيرة في المستقبلوختمت: "تم ذكر اسم المدرب المكسيكي بالفعل في عدة مناسبات خلال هذا الموسم، ويُنظر إليه على أنه خليفة جوارديولا أو لويس إنريكي، الذي مر لأول مرة على مقاعد البدلاء في الفريق الرديف للبلوجرانا قبل تولي زمام الفريق الأول، وحقق نجاحًا لا شك فيه من حيث الألقاب والأداء الجماعي".