خليفة تياجو ألكانتارا .. الرجل السري واكتشاف الموسم في طاقم هانز فليك

المدرب الذي يحظى باحترام الجميع في برشلونة

يعيش برشلونة موسمًا جيدًا للغاية محليًا وقاريًا، سواء على صعيد النتائج أو الأداء أو حتى اكتشاف اللاعبين الشباب وتألقهم مع الفريق الأول، وقد كشفت شبكة ريليفو الإسبانية عن اكتشاف آخر للنادي لكن على صعيد المدربين وليس اللاعبين.

ريليفو تحدثت في تقرير مطول عن أرناو بلانكو الذي خلف تياجو ألكانتارا عقب رحيله عن الطاقم الفني بداية الموسم الجاري، وقد اختار فليك بلانكو الذي كان مدربًا لفريق الشباب في نادي كاديت ليعمل معه في طاقمه الفني.

بلانكو لم يكن غريبًا عن البارسا، فقد تواجد لمدة 11 عامًا تقريبًا في أكاديمية لاماسيا، وقد أوضح النادي الكتالوني في بيان تعيينه أن اختياره كان استمرارًا لسياسة النادي الاعتماد على لاعبيه ومدربيه الذين ترعرعوا بين صفوفه.

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ريليفو أوضحت أن بلانكو حظي بالاحترام من الجميع في برشلونة منذ اليوم الأول له، سواء لقربه من اللاعبين الشباب، حيث عمل مع جلهم في لاماسيا، أو جهده الواضح والكبير في متابعة التدريبات والتنسيق مع محللي الأداء، أو حتى دوره في نقل تعليمات فليك للاعبين لإجادته اللغة الإنجليزية.

الشبكة الإسبانية نقلت عن مصادر خاصة حديثًا إيجابيًا جدًا عن بلانكو، خاصة دوره في تقييم اللاعبين الشباب واكتشاف المناسبين منهم للفريق الأول، حيث يُتابع جيدًا فريق برشلونة أتلتيك ومبارياته، كما أنه محفز ممتاز للاعبين، وهو الأمر الذي جعله يضمن تواجده في الطاقم الفني للبارسا حتى إن عاد تياجو ألكانتارا للفريق في يناير القادم.