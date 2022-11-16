خليفة أسطورة | العويران وكنو .. هل يلحق فتى الزعيم بأمير الصحراء؟

هل يُشبه كنو سعيد العويران؟

مع تغير الأجيال في عالم كرة القدم، هناك في كل جيل نجم تتعلق به الجماهير وتحبه، منذ أن يبدأ مسيرته داخل المستطيل الأخضر، وحتى أن يُعلن اعتزاله، وبعد ذلك يتم تشبيهه بلاعب آخر في الجيل الذي يليه، وقد يُعلن هذا النجم عن خليفته بالملاعب.

وعشاق كرة القدم دائمًا ما يحبون العودة إلى الماضي، والتحدث عن أساطير شاهدوها في الملاعب، أو حتى مجرد سمعوا عنها وعما قدموه لأنديتهم ومنتخبات بلادهم.

موقع "جول" يواصل معكم تقديم سلسلته، والتي نستعرض فيها معكم ما قدمه أحد الأساطير، ونقارنه باللاعب الذي وقع الاختيار عليه ليكون خليفته في الملاعب وما وصل له..

بالحلقة 24، ومع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022، وقع اختيارنا على الأسطورة سعيد العويران، والذي يتشابه أسلوبه بشكل كبير مع محمد كنو لاعب الأخضر ونادي الهلال..

أمير الصحراء .. سعيد العويران

بدأ العويران مسيرته وهو في سن الـ16 عامًا داخل نادي الشباب، حيث تدرج في فرق الناشئين والشباب حتى وصل للفريق الأول، ليصبح من أساطير ناديه.

كان سعيد في سن الـ20 عامًا فقط، واستطاع أن يقود فريقه الشباب لتحقيق البطولات والإنجازات، هذا بالإضافة إلى المستوى الذي أدهش به الجميع وقتها.

العويران قاد الشباب لتحقيق أول لقب ببطولة الدوري السعودي مطلع التسعينات الميلادية، ليحقق الليوث لقب الدوري 3 مرات متتالية، ليصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز.

واستطاع العويران أن يلعب دورًا كبيرًا في تتويج الشباب بالرباعية التاريخية عام 1993، بالتتويج بالدوري السعودي وكأس الخليج ودوري أبطال العرب وكأس ولي العهد.

وحقق العويران بطولات الدوري السعودي الممتاز 3 مرات، وكأس ولي العهد مرتين، وكأس الخليج للأندية مرتين، وكأس الكؤوس الآسيوية مرة.

سعيد العويران هرب شد شد @saeed_alowiran💨



هدف عالمي لا يُنسى للأخضر في كأس العالم 🇸🇦😍 pic.twitter.com/EivzszSf79 — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) September 25, 2022

وأما عن مسيرته مع المنتخب، فانضم العويران إلى الأخضر في بطولة كأس القارات، حيث لعب ضد الأرجنتين الذي كان المصنف الأول في قائمة الاتحاد الدولي "فيفا" وقتها.

وسجل العويران هدف الأخضر في تلك المواجهة، التي خسرها المنتخب السعودي في نهائي كأس العالم للقارات، عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وحقق سعيد مع المنتخب السعودي العديد من الإنجازات، حيث توج بكأس الخليج العربي مرة واحدة، هذا بالإضافة إلى النتائج المميزة في كأس العالم 1994، والصعود إلى دور الـ16.

وأما عن الألقاب الفردية، حقق لقب هداف الدوري السعودي مرة واحدة، وهداف العالم مرة، وجائزة أفضل لاعب عربي مرة، وهداف تصفيات كأس العالم 1994، وغيرها الكثير من الألقاب.

وقامت الجماهير بالتشبيه بي أسلوب لعب سعيد العويران ومحمد كنو، لأن الثنائي يمتلك الجرأة على الهجوم، بالرغم من أنهما يلعبان في مركز خط الوسط.

محمد كنو

بدأ كنو مسيرته في مدينة الخبر شرق المملكة العربية السعودية، حيث وقع على عقد مع نادي الاتفاق عام 2004، ليتنقل ليتدرج في فرق الناشئين والشباب.

وبعدها بحوالي 10 أعوام، هبط الاتفاق إلى دوري الدرجة الأولى، ولكنه ساعد فريقه على الصعود مجددًا إلى دوري المحترفين، حيث رفض رئيس النادي رحيله وقتها.

ولعب لمدة موسم واحد فقط مع الاتفاق في دوري المحترفين بعد عودته، ثم انتقل إلى نادي الهلال الذي برز وتألق معه، ليصبح من أفضل لاعبيه حاليًا.

وبعد انتقاله إلى الهلال، نجح محمد في تحقيق لقب الدوري في أول موسم له رفقة الزعيم، وذلك عام 2017، ليكرر الإنجاز نفسه في العام الذي يليه.

محمد كنو لاعب وسط المنتخب السعودي أكثر اللاعبين مشاركة مع الفرنسي هيرفي رينارد 🔝



🏟️ 24 مباراة

⏱️ 1615 دقيقة pic.twitter.com/N01upDdHfu — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) November 4, 2022

وتمكن كنو من التتويج مع الزعيم ببطولة الدوري السعودي 4 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرة واحدة، وكأس السوبر السعودي مرتين، ودوري أبطال آسيا مرتين.

وأما عن المنتخب السعودي، لم يتمكن من تحقيق أي لقب معه، ولكن يعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد بصفة أساسية، حيث أصبح على مشارف المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

كنو لاعب وسط يمتلك قدرات هجومية ودفاعية رائعة، مما جعله مميز في مركزه، ومطمع لجميع الأندية، سواء قبل انتقاله للهلال أو بعدها.

العويران وكنو يتشابهان بالفعل في الإمكانيات، ولكن مازال أمام لاعب الهلال مستقبل ليُثبت للجميع أنه لا يقل عن أسطورة الشباب والمنتخب السعودي، وستكون البداية في كأس العالم 2022.