خليفة أحمد حجازي .. حقيقة تعاقد الاتحاد مع مدافع ليفربول وهدف مانشستر يونايتد

تطورات ميركاتو نادي الاتحاد في الصيف الحالي

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لا يزال مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، يبحثون عن مدافع عالمي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الاتحاد يُعاني من نقص كبير في الخط الخلفي للفريق الأول؛ خاصة بعد إصابة النجم المصري أحمد حجازي، بقطع كامل في الرباط الصليبي، والجدل حول موعد عودته إلى الملاعب.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي فابريس هوكينز، تقديم الإدارة الاتحادية، عروضًا رسمية إلى الثنائي الفرنسي جان كلير توديبو وإبراهيما كوناتي.

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وكشف هوكينز عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، رفض توديبو، عرضًا ضخمًا من العميد، مفضلًا البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس الفرنسي، على الرغم من اهتمام العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، بضمه أيضًا.

وبخصوص كوناتي.. أوضح الإعلامي الرياضي، أن اللاعب يشعر بـ"ارتياح" كبير في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، ولا يريد الرحيل في الوقت الحالي؛ حيث هناك العديد من الأهداف التي يرغب في تحقيقها مع الفريق.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، حاول التعاقد في الأيام الماضية، مع المدافع الإنجليزي جو جوميز، من ليفربول أيضًا؛ لكن الرد جاء بـ"الرفض"؛ حيث يتمسك النادي، ببقاء اللاعب في صفوفه.

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