أزمة خليجي 26 تتسبب في ارتباك بشأن مواعيد ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين!

موعد مباراة الهلال والاتحاد بكأس الملك قد يتغير

تسببت أزمة تغيير مواعيد مباريات نصف نهائي ونهائي بطولة خليجي 26، في ارتباك بشأن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين!

وكشفت قنوات "الكاس" القطرية، عن أن اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 26، تدرس مقترحًا بإقامة مباراتي نصف نهائي خليجي 26 على ملعب جابر الأحمد يومي 31 ديسمبر و1 يناير، نظرًا للإقبال اللافت على حجز التذاكر، مع إمكانية تأجيل المباراة النهائية لمدة 24 ساعة، لتقام السبت بدلًا من الجمعة.

وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" على أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تترقب التغيير المحتمل لمواعيد نصف نهائي خليجي 26، وأيضًا المباراة النهائية والمتوقع أن تقام يوم السبت 4 يناير.

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وأوضحت الصحيفة أن اللجنة ستكون مضطرة لتأجيل مباراتي الهلال ضد الاتحاد، والتعاون ضد القادسية ضمن ربع نهائي كأس الملك، يوم 7 يناير المقبل، لمدة يومًا واحدًا.

ويلعب الأخضر أمام منتخب عمان في نصف نهائي البطولة، بينما ستكون المباراة الثانية بين الكويت والبحرين، إذ سيقام النهائي بين الفائزين من المباراتين.