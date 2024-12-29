"ما حدث في خليجي 26 مهزلة" .. علي نوري ينفجر: المنتخب السعودي ميت سريريًا والعراق هو من أحياه!

الإعلامي العراقي لم يكن متوقعًا ما حدث في البطولة الخليجية!

انفجر الإعلامي العراقي علي نوري بشكل كبير عقب وداع منتخب بلاده لكأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26"، واصفًا ما حدث أمام المنتخب السعودي بـ"المهزلة والإذلاء".

أسود الرافدين ودعوا خليجي 26 محتلين المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، إذ اختتموا مشوارهم بالهزيمة أمام المنتخب السعودي بثلاثية مقابل هدف وحيد، أمس السبت.

تلك الهزيمة أحدثت صدًا واسعًا، خاصةً وأن يونس محمود؛ نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، كان قد استفز السعوديين في بداية البطولة مقللًا من قدرة منتخبهم على المنافسة على اللقب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعقب الهزيمة بالأمس، ظهر نوري في برنامجه "ليالي الخليج" قائلًا بانفعال: "خسرنا بثلاثية من السعودية، خسرنا بفضيحة تاريخية؛ لا أداء ولا مستوى ولا روح، منتخب هزيل، لا تسمونهم أسود الرافدين أبدًا، بل هم أشباح داخل الملعب، هذا المنتخب الذي تُعب عليه وصُرف عليه وحُلبت أموال الحكومة من أجله، يظهر حمل وديع في استاد جابر الدولي، أن تخسر بشرف لا أن تخسر بذل، إنه الذل والإذلاء".

وأضاف: "ما حدث مهزلة، يجب ألا تمر مرور الكرام، ما حدث يجب أن يكون هناك حساب ورقيب عليه وكثير من الأمور التي لا بد أن توضع في نصابهم، منتخب هُيئ له ما لم يُهيأ لأي منتخب من أموال ومكافآت وقطاع رياضي وجوازات دبلوماسية واستقبالات رسمية، ودعم وزاري لكاساس مدرب العراق) والجميع وتقديم كل شيء لهم، فُتحت لهم أبواب السماء وتم تسخير الطائرات الخاصة له، كله من أجل رفع اسم العراق عاليًا في المحافل الدولية والخليجية، وإذ بنا نخسر بخسارة مذلة".

الإعلامي العراقي تابع: "أقولها ولا يزعل عليّ أي سعودي (العراق خسر من المنتخب السعودي الميت سريريًا)، والله المنتخب السعودي نحن من أحييناه في هذه البطولة، عرفوا كي يسيروا المباراة وكيف يسيروا الأمور وكيف يفوزوا ويردوا في الملعب، هذه المنتخبات المتمرسة وهؤلاء اللاعبين القادرين على ردم أي شيء تجاههم وهذا المدرب المحنك الذي عرف من أي تؤكل الكتف، نعم! رينارد (مدرب السعودية) أكل كاساس من كل مكان، لم يجعله يتنفس خلال المباراة، جعله لا يعرف ماذا يعمل، لو كان الأمر بيد كاساس لاستدعى عدنان درجال (رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم) للعب كقلب دفاع في المباراة، للأسف كل الدعم الذي حصلته يا كاساس".