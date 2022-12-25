خليجي 25 .. مدرب الكويت يُسدى خدمة عظيمة لمواطنه رونالدو

كأس الخليج 25 تُقام في البصرة العراقية

أثار البرتغالي روي بينتو المدير الفني لمنتخب الكويت جدلًا واسعًا باستبعاده فهد المطوع من قائمة المنتخب التي ستشارك في كأس الخليج العربي 2023، والتي ستُقام في مدينة البصرة العراقية خلال يناير القادم.

المطوع صاحب الـ37 عامًا كان يأمل باللعب في كأس الخليج مع منتخب الكويت لزيادة رصيده من المباريات الدولية، والبالغ 196 مباراة، وذلك حتى يتخطى النجم كريستيانو رونالدو وينفرد بلقب عميد لاعبي العالم الذي يُمنح للأكثر لعبًا للمباريات الدولية.

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رونالدو ورغم أنه لم يُشارك أساسيًا في مباريات البرتغال الأخيرة في كأس العالم قطر 2022، لكنه استطاع خلال مواجهة المغرب في ربع النهائي معادلة المطوع والوصول إلى جانبه في الصدارة، ولذا كان النجم الكويتي يأمل في اللعب ولو لدقائق في أي من مباريات خليجي 25 لتخطيه والانفراد بالصدارة مجددًا.

المدرب البرتغالي لم يفلت من اتهامات الإعلام والجمهور الكويتي بمجاملة مواطنه رونالدو وإسداء خدمة عظيمة له بإبعاد المطوع عن المنتخب وحرمانه من اللعب والانفراد بلقب عميد لاعبي العالم.

حتى البعض ممن دافع عن وجهة نظر المدرب وعزمه منذ البداية بناء جيل جديد للأزرق يكون قادرًا على النجاح مستقبلًا لم يُعارض أبدًا فكرة اصطحاب المطوع إلى العراق ومنحه عدة دقائق في المباريات لمساعدته على استعادة لقبه، خاصة لحضوره القوي مع المنتخب الكويتي خلال مسيرته المذهلة في كرة القدم.

يُشار إلى أن خليجي 25 ستنطلق في مدينة البصرة يوم السادس من يناير القادم، وقد أوقعت القرعة منتخب الكويت في المجموعة الثانية بجانب قطر والإمارات والبحرين.