خاص | مصطفى محمد: علينا طي صفحة مباراة قطر والاستعداد للقاء القادم

لاعب العراق يتحدث بعد الفوز على قطر

نجح منتخب العراق في تحقيق انتصارًا صعبًا ومفاجئًا على نظيره القطري في افتتاح بطولة كأس الخليج 24 بهدفين مقابل هدف واحد، ليقتنص أول 3 نقاط في المجموعة الأولى لصالحه.

وأكد لاعب المنتخب "مصطفى محمد" في تصريحات خاصة لجول أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية لكن مطالبًا في نفس الوقت بطي صفحة المباراة والاستعداد جيدًا لمواجهة الإمارات في الجولة القادمة.

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وبدأ مصطفى محمد حديثه مع مراسل جول بالإشادة بالحضور الجماهيري للمباراة، مضيفًا "الحضور الجماهيري كان جيدًا اليوم، الفوز أسعدنا اليوم لكن علينا نسيان تلك المباراة والاستعداد جيدًا للمباراة القادمة التي يجب أن نحقق خلالها نتيجة إيجابية".

"بداية المنتخب القطري الجيدة أثرت علينا بالطبع، فهو منتخب قوي وبطل آسيا، لكن لاعبينا اليوم كانوا جيدين وعلى قدر المسؤولية، لم نشعر بأي فارق في المستوى بيننا والحمد لله على الفوز".

المنتخب العراقي بدأ التسجيل في المباراة بواسطة محمد قاسم الذي أحرز هدفين خلال 9 دقائق انتهى بهم الشوط الأول، ورغم هدف عبد العزيز حاتم في الشوط الثاني ومحاولات القطريين الهجومية الكثيرة إلا أن هذا لم يمنع خسارتهم اللقاء.