جدول مباريات وترتيب مجموعة قطر في خليجي 24

تعرف على مجموعة المنتخب القطري ومواعيد المباريات هذا الدور في النسخة رقم 24 لبطولة كأس الخليج العربي والتي تبدأ في 26 نوفمبر الجاري وسيستضيفها العنابي

يضع المنتخب القطري عينه على التتويج ببطولة كأس الخليج في نسختها رقم 24 عندما يستضيف المسابقة في الشهر الحالي وذلك الفترة ما بين 26 نوفمبر 2019، الموافق 29 ربيع الأول 1441 هجرياً، و6 ديسمبر 2019، الموافق 9 ربيع الأخر 1441 هجرياً، وبالقطع سيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل التتويج بلقب جديد.

يدخل العنابي هذه البطولة بعد أن فاز بكأس أسيا منذ عدة أشهر والتي استضافتها الإمارات في بداية العام الحالي وظهر بشكل قوي للغاية، قبل أن يتم استدعائه للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا من أجل زيادة الخبرات وبالفعل ظهر منتخب قطر بشكل لا بأس به بالرغم من وقوعه في مجموعة صعبة للغاية ضمت كل من كولومبيا ، الأرجنتين وباراجواي .

يقدم العنابي أداء جيد للغاية في الفترة الأخيرة في إطار سعيه لتكوين جيل قوي قادر على الظهور بأفضل شكل ممكن في مونديال 2022، واستطاع تصدر مجموعته في التصفيات المزدوجة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022، بعد أن جمع 13 نقطة في خمس مباريات متفوقاً بفارق نقطة عن منتخب عمان .

في هذا التقرير سنتعرف على المجموعة التي وقع فيها منتخب قطر في كأس الخليج بنسختها الرابعة والعشرين، مواعيد مباريات الفريق.

مجموعة منتخب قطر في كأس الخليج 24

أقيمت قرعة كأس الخليج 24 يوم الخميس 14 نوفمبر 2019، الموافق 17 ربيع الأول 1441 هجريًا، وقد أسفرت عن مجموعة متوازنة لمنتخب قطر ، حيث أوقعته في مواجهات مع كل من الإمارات ، اليمن والعراق

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خسر المنتخب القطري في أولى مبارياته من أسود الرافدين بهدفين لهدف، فاكتفى بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى.

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الإمارات 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 العراق 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 قطر 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 اليمن 1 0 0 1 0 3 -3 0

موعد مباريات منتخب قطر في خليجي 24: