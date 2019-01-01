خلود الزعابي تحكم أول مباراة في تاريخ الكرة الإماراتية

دخلت خلود الزعابي تاريخ الكرة الإماراتية بعدما أصبحت أول سيدة تحكم مباراة كرة قدم في الدولة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

دخلت خلود الزعابي تاريخ كرة القدم الإماراتية بعدما أصبحت أول سيدة تحكم مباراة كرة قدم في الدولة الخليجية.

وأدارت خلود الزعابي اليوم مباراة الإمارات ضد الفجيرة في دوري تحت 13 سنة لكرة القدم.

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وكانت لجنة كرة القدم للسيدات في الإمارات وبالتعاون مع اتحاد كرة القدم قد رشحت 4 سيدات من أصل 30 للمشاركة في معسكر إعدادي للحكام أقيم في ألمانيا، وهن آلاء بسام ونجاة البلوشي وخلود الزعابي وأمل جمال.

واستمر هذا المعسكر لمدة 10 أيام وكان هدفه رفع درجة جاهزية العناصر النسائية من الحكام وتطوير قدراتهم الفنية والبدنية وأدائهم التحكيمي.