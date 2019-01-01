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كأس آسيا

خلفان مبارك : مباراة الهند صعبة وكأس آسيا هدفنا

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ستكون مباراة قوية من الناحية الجماهيرية لوجود الجالية الهندية، التي ستحضر لدعم منتخبها، ولكننا نعول بشكل كبير على دعم مدرجات الأبيض

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

شدد خلفان مبارك صانع ألعاب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم على أهمية المواجهة التي ستجمع منتخب بلاده أمام المنتخب الهندي مساء اليوم.

ويلتقي المنتخب الإماراتي مساء اليوم أمام الهند في الجولة الثانية من كأس آسيا، حيث يبحث الأبيض عن الفوز في هذه المواجهة من أجل تعديل المسار، عقب التعادل في المباراة الأولى أمام البحرين.

وعن مباراة الهند اليوم، قال خلفان : "بالتأكيد ستكون مباراة قوية من الناحية الجماهيرية لوجود الجالية الهندية، التي ستحضر لدعم منتخبها، ولكننا نعول بشكل كبير على دعم مدرجات الأبيض، وعلى ثقة الجماهير فينا".

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وعن الفوز الذي حققه المنتخب الهندي قال : "المنتخب الهندي حصل على أول 3 نقاط، وهو سيقاتل للخروج بنتيجة إيجابية، لكن في المقابل سيلعب الأبيض بقوة لفرض أسلوبه، وكلنا ثقة في أنفسنا".

 اللاعب أكمل : "لدينا تصميم كبير على ضرورة العودة لتقديم الأداء الطيب الذي يرضي جماهيرنا، بالإضافة إلى تحقيق العلامة الكاملة، للمنافسة بقوة على صدارة الترتيب ومواصلة المشوار بثقة حتى الأدوار النهائية، لأن هدفنا الأسمى هو الفوز بلقب آسيا".

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