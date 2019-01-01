خلفان مبارك : مباراة الهند صعبة وكأس آسيا هدفنا

ستكون مباراة قوية من الناحية الجماهيرية لوجود الجالية الهندية، التي ستحضر لدعم منتخبها، ولكننا نعول بشكل كبير على دعم مدرجات الأبيض

فيسبوك تويتر ماجد جزر

شدد خلفان مبارك صانع ألعاب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم على أهمية المواجهة التي ستجمع منتخب بلاده أمام المنتخب الهندي مساء اليوم.

ويلتقي المنتخب الإماراتي مساء اليوم أمام الهند في الجولة الثانية من كأس آسيا، حيث يبحث الأبيض عن الفوز في هذه المواجهة من أجل تعديل المسار، عقب التعادل في المباراة الأولى أمام البحرين.

وعن مباراة الهند اليوم، قال خلفان : "بالتأكيد ستكون مباراة قوية من الناحية الجماهيرية لوجود الجالية الهندية، التي ستحضر لدعم منتخبها، ولكننا نعول بشكل كبير على دعم مدرجات الأبيض، وعلى ثقة الجماهير فينا". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وعن الفوز الذي حققه المنتخب الهندي قال : "المنتخب الهندي حصل على أول 3 نقاط، وهو سيقاتل للخروج بنتيجة إيجابية، لكن في المقابل سيلعب الأبيض بقوة لفرض أسلوبه، وكلنا ثقة في أنفسنا".

استعدوا ! 🔥 👈لمباريات سادس أيام #كأس_آسيا2019... 🗓️

الإمارات 🇦🇪والبحرين🇧🇭 في مهمتَيْن صعبتَيْن.. وسوريا 🇸🇾 تحت شعار "لا بديل عن الفوز" أمام الأردن 🇯🇴 في الجولة الثانية من البطولة.



⌛️ المباريات بتوقيت مكة المكرمة.#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/ssCXiQDuYX — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 10, 2019

اللاعب أكمل : "لدينا تصميم كبير على ضرورة العودة لتقديم الأداء الطيب الذي يرضي جماهيرنا، بالإضافة إلى تحقيق العلامة الكاملة، للمنافسة بقوة على صدارة الترتيب ومواصلة المشوار بثقة حتى الأدوار النهائية، لأن هدفنا الأسمى هو الفوز بلقب آسيا".