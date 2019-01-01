خلفان إبراهيم يُعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا

النجم القطري الموهوب أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن خلفان إبراهيم خلفان اعتزاله كرة القدم نهائيًا، رغم أنه يعيش عامه الـ31 فقط.

وأوضح اللاعب القطري عبر حسابه الرسمي على إنستجرام أنه قرر اعتزال كرة القدم بعد الصعوبات الجمة التي واجهها أينما حل، مؤكدًا أن هذا القرار جاء بهدف أن يرتاح من كل تلك المشاكل.

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وأضاف في منشوره "أرجو من الجميع احترام قراري الذي اتخذته بعد سنوات من التفكير، نعم هي تلك الظروف التي أثقلتني أينما رحلت، حاولت جاهدًا أن أصارعها وأتخطاها لكن إرادة الله كانت فوق إرادتي ، والحمد لله حمدًا كثيرًا ولا اعتراض على قدره".

"لا أعتبر أن اعتزالي استسلام ولكن راحة لنفسي وسلوى، وإن كنت اعتزلت كرة القدم فلم أعتزل الحياة وأنا مقبل على تحدياتها بكل إصرار وقوة وجاهز لخدمة ديني ووطني".

وعن علاقته مع الأندية التي لعب لها وإن كان لها دور في قراره هذا، قال خلفان "بكل الحزن أعلنها، وبكل الاحترام للإدارات التي عملت معها، بداية بالسد ومرورًا بالريان ونهاية بالعربي، مع خالص الأسف على ما بدر مني من تقصير وتقاعس أحيانًا".

"ولم يكن قراري هذا بسبب تقصير طرف ما نحوي أن ظلم أو أي تطاول علي أو على حقوقي، فأنا لم أنل من الأندية التي مثلتها إلا كل احترام وتقدير وعرفان، والحمد لله على قدري خيره وشره، وأفوض أمري إلى الله".

يُذكر أن قرار اللاعب بالاعتزال جاء بعد تعاقده مع العربي القطري بأسبوع تقريبًا.