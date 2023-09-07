خلع رداء العمر واكتسى بلباس التحدي .. ترقبوا موسمًا تاريخيًا "لم تشاهدوه من قبل" لرونالدو مع النصر

رونالدو يسير على خطى ثابتة نحو موسم تاريخي لم يقدمه من قبل!

SHAHID

انطلاقة رائعة قدمها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة فريقه النصر، في الموسم الثاني له، مما يجعلنا نتساءل هل هذا الأمر طبيعي، أم أن الدون تفوق على نفسه هذه المرة وسيقدم ثاني موسم له مع العالمي بشكل استثنائي؟

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مسيرة رونالدو الاحترافية بدأت بعدما انتقل من سبورتنج لشبونة البرتغالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2003، ليقضي في صفوف الفريق 6 أعوام، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني في صيف 2009.

وبعد قضى رونالدو في ريال مدريد 9 سنوات انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018، ليلعب في صفوفه قبل أن يعود إلى منزله مانشستر يونايتد عام 2021، وهي آخر تجاربه قبل الانتقال إلى النصر في شتاء 2023.

ونستعرض خلال السطور التالية، ماذا قدم رونالدو بالموسم الثاني مع الفرق التي لعب لها، ومقارنة مع الموسم الأول بنفس الفريق..

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

مانشستر يونايتد (الفترة الأولى)

انضم رونالدو من سبورتنج لشبونة إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2003، ليخوض أول موسم له مع الشياطين الحمر موسم 2003-2004.

قدم كريستيانو أداء جيد له في الموسم الأول له مع الشياطين الحمر، حيث لعب 40 مباراة في جميع البطولات بواقع 2355 دقيقة، وسجل 9 أهداف وصنع 8.

وأما عن الموسم الثاني 2004-2005 مع مانشستر يونايتد، لعب رونالدو 50 مباراة، بواقع 3716 دقيقة، سجل فيهم 9 أهداف وصنع مثلهم.

لم يشهد الموسم الثاني لرونالدو مع مانشستر يونايتد تطورًا ملحوظًا في أرقام رونالدو، ولكن بالتأكيد المستوى تطور داخل الملعب، خاصة وأن عمره وقتها كان 19 عامًا فقط.

ريال مدريد التجربة الأهم

الموسم الأول 2009/2010: لعب رونالدو مع ريال مدريد 35 مباراة بواقع 2915 دقيقة، سجل خلالهم 33 هدفًا وصنع 10 أهداف.

وفي الموسم الثاني 2010/2011: لعب رونالدو 54 مباراة بواقع 4618 دقيقة، سجل فيها 53 هدفًا وصنع 18 آخرين لزملائه.

بالمقارنة بين الموسمين، نجد أن المعدل التهديفي متقارب بشكل كبير، المعدل التهديفي في الموسم الأول 0.94 هدف في المباراة الواحدة، والموسم الثاني 0.98 هدف بالمباراة الواحدة.

يوفنتوس معدل تهديفي أفضل

بعد انتهاء رحلة رونالدو مع ريال مدريد، انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018، وفي موسمه الأول لعب 43 مباراة بواقع 3646 دقيقة، سجل فيها 28 هدفًا وصنع 11 هدفًا، بمعدل تهديفي 0.65 هدف في المباراة الواحدة.

وفي الموسم الثاني ارتفع المعدل التهديفي للدون، حيث سجل 37 هدفًا وصنع 7 أهداف في 46 مباراة بواقع 4.081 دقيقة، بمعدل 0.80 هدف في المباراة.

منذ أن بدأ رونالدو مسيرته، الاحترافية، ظهر في الموسم الثاني مع فريقه بشكل أفضل من الموسم الأول وظهر هذا بالمعدل التهديفي له.

النصر نحو معدل تاريخي!

انضم رونالدو إلى النصر في شتاء 2023، بعد مشاركته مع منتخب بلاده البرتغال في كأس العالم قطر 2023.

ولعب رونالدو في الموسم الأول له مع النصر 19 مباراة في جميع المنافسات، سجل فيها 14 هدفًا وصنع هدفين، بمعدل تهديفي 0.73 هدف في المباراة الواحدة.

وفي الموسم الثاني "الحالي" لعب حتى الآن رونالدو مع النصر 5 مباريات في جميع البطولات الرسمية، سجل فيها 6 أهداف وصنع 5، بمعدل تهديفي 1.2 هدف في المباراة الواحدة.

وإذا استمر رونالدو على هذا المعدل حتى نهاية الموسم، سيحقق معدلًا تاريخيًا له لم يحققه من قبل، فهل يتمكن الدور من الحفاظ عليه؟

SHAHID