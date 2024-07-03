"خلعوا رداء الحياء كرهًا في السعودية" .. إعلامي يكشف سر حملة تدمير كريستيانو رونالدو "نفسيًا وإنسانيًا"

كريستيانو رونالدو يتعرض لهجومٍ غير مسبوق..

كشف الإعلامي الرياضي أحمد الفهيد، عن السبب الحقيقي وراء الهجوم العنيف الذي يتعرض له الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، في الوقت الحالي.

رونالدو تعرض لهجوم عنيف؛ بسبب مستوياته السيئة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وآخرها في مواجهة سلوفينيا، بالدور ثمن النهائي؛ حيث أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 105 "الخامسة عشر من الشوط الإضافي الأول".

وفي رسالة طويلة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".. اعتبر الفهيد أن السبب الحقيقي للهجوم على رونالدو؛ هو قراره بـ"الابتعاد" عن القارة الأوروبية، والانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن حقد الأوروبيين على الأسطورة البرتغالية "زاد"؛ بعد تصريحاته الرائعة عن المملكة العربية السعودية، والتي دفعت العديد من النجوم العالميين للسير على خطاه، والانتقال إلى دوري روشن للمحترفين.

وحذر أحمد الفهيد، من أن الحملة التي يتعرض لها كريستيانو رونالدو "39 سنة"، ليس هدفها النقد الفني؛ بل النيل من اللاعب نفسيًا وإنسانيًا وتاريخيًا.

وأضاف الفهيد: "كريستيانو كان كبيرًا، وما زال كبيرًا، وسيبقى كبيرًا على الرغم من هذا كله.. الصغير هو من يهذي لسانه بكلام (مُقرف)؛ لينتقم من موقف لم يوافق هواه، أو رأي لم يتفق مع (غطرسته)".

واختتم الفهيد رسالته؛ بالقول: "للأسف ثمة هزيمة أخلاقية علنية.. أوروبا خلعت قناع التحضّر، كما خلعت قبله رداء الحياء!".

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال تأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024"؛ بعد الفوز على سلوفينيا بـ"ركلات الجزاء"، والتي شهدت تألق الحارس ديوجو كوستا، بشكل كبير للغاية، وذلك بعد أن انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي (0-0).