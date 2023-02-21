"خلعت قناعك من جديد" .. هجوم عنيف من جوان لابورتا على خافيير تيباس

جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يشن هجومًا حادًا على خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني.

شن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة هجومًا عنيفًا على خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، أثناء تعليقه على الأزمة التي يعيشها "البلوجرانا" بشأن ما يُعرف باسم "قضية نجريرا".

برشلونة متهم بدفع مبلغ يتجاوز 1.5 مليون يورو إلى خوسيه إنريكيز نجريرا النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني خلال الفترة من 2016 إلى 2018.

تيباس خرج مؤخرًا وطالب لابورتا بالاستقالة بسبب تلك القضية الخطيرة، مؤكدًا أن ما قام به برشلونة أخطر بكثير مما قام به يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

وقال لابورتا ردًا على الأمر في تصريحات نقلتها صحيفة "Relevo" الإسبانية: "خلال فترة ولايتي الأولى، تم تقديم هذه الخدمات مع الدعم الوثائقي والسمعي البصري المقابل، ما تم القيام به في وقت لاحق قيد التحقيق".

وأضاف متحدثًا عن تيباس: "لقد خلع قناعه مرة أخرى، لقد أظهر بالفعل مناهضته لبرشلونة في الماضي، والآن لا يغفر أننا لم نوقع الاتفاقية مع CVC".

واختتم لابورتا: "لقد أدرك أنه في وجودي لا يستطيع السيطرة على برشلونة من مسافة بعيدة مرة أخرى".