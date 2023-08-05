"خلصوا مع صلاح للنصر" .. هاشتاج يُشعل سوق الانتقالات في الدوري السعودي

تامر أبو سيدو
Mohamed Salah Liverpool 2023-24Getty Images
محمد صلاحالنصردوري روشن السعوديانتقالاتليفربول

النجم المصري مطلوب في الرياض

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رغم تواجد كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا وساديو ماني في هجوم النصر إلا أن عشاقه لم يكتفوا أبدًا وطالبوا عبر تويتر بالتعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

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الفريق السعودي تعاقد مع 4 لاعبين أجاب هذا الصيف، ويتحدث البعض عن إمكانية إضافة لاعب أو اثنين لتلك القائمة خلال الأسابيع المتبقية قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي الجاري لكن بعد ضمان رحيل البعض، خاصة أن النصر يمتلك حاليًا في قائمته 10 أجانب ومُطالب بتقليصهم إلى 8 فقط حسبما تنص اللوائح.

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الجمهور الأصفر أطلق حملة على تويتر للمطالبة بضم صلاح، وقد دشن هاشتاج بعنوان "خلصوا مع صلاح للنصر" لمطالبة المسؤولين في صندوق الاستثمارات السعودي بضم النجم المصري ليُزامل كريستيانو رونالدو وساديو ماني في الفريق العاصمي.

وقد تفاعل العديد من العشاق والمؤثرين مع الهاشتاج، وطالب عدد منهم بضرورة تعاقد النصر مع جناح جديد على غرار بقية أندية صندوق الاستثمارات، وأكد جل المتابعين على أن نجم ليفربول هو الخيار الأفضل.

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يُشار إلى أن محمد صلاح ارتبط مؤخرًا بالانضمام إلى الاتحاد بعدما وجه رسالة إلى زميله البرازيلي فابينيو الذي انضم للعميد مؤخرًا، وسيكون انضمامه لدوري روشن سواء للنصر أو الاتحاد ضربة جديدة لكرة القدم الأوروبية التي فقدت عددًا من نجومها لصالح البطولة السعودية.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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