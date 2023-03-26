خلال بث مباشر وبعد الانهيار في البكاء .. ديفيس: أنا فاشل ووحيد!

لحظات مؤثرة للنجم الكندي!

أظهر ألفونسو ديفيس نجم بايرن ميونخ جانبًا إنسانيًا نادرًا ما تركز فيه جماهير كرة القدم مع نجومها، خلال بث مباشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ديفيس معلقًا على حياته الشخصية: "الأمر مقلق بعض الشيء ألا يكون لديك ما تقوم به، بالأخص أن كل الأصدقاء لديهم عملهم".

وأردف: "الحياة كلاعب كرة قدم محترف عظيم للاسترخاء والاستمتاع، لكن بعد التدريبات لا يكون الكثير للقيام به".

وأكمل قبل أن ينهار بالبكاء: "ليس لدي عائلة، وصديقتي لا تعيش معي، ولدي حوالي خمسة أصدقاء فقط، أنا مشهور لكنني فاشل".

جدير بالذكر أن ديفيس الذي يبلغ من العمر 22 عامًا كان قد انضم لبايرن ميونخ وهو عمره 17 عامًا فقط ويعيش بمفرده في ألمانيا.