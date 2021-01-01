خلاف بين مسؤولي الإسماعيلي حول بيع باهر المحمدي للأهلي

المدافع المصري مطلوب في الأهلي والزمالك

تضاربت تصريحات مسؤولي الإسماعيلي حول بيع النادي لمدافعه باهر المحمدي إلى النادي الأهلي، إذ أكد سيد عبد الرازق "بازوكا" رئيس قطاع الناشئين السابق في النادي أن الصفقة تمت بالفعل وستُنفذ خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم فيما نفاها تمامًا علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية للدراويش.

المدافع المصري يُعد من الأهداف الساخنة في سوق الانتقالات المصري، وقد حاول الأهلي والزمالك وبيراميدز ضمه خلال المواسم السابقة لكن الإسماعيلي رفض كل العروض، كما ساهمت إصابة اللاعب بقطع في الغضروف الخارجي للركبة في بقائه مع الفريق هذا الموسم.

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بازوكا أطلق تصريحات ساخنة لإذاعة الشباب والرياضة أكد خلالها انتقال المحمدي إلى الأهلي، بقوله "الأهلي اشترى باهر المحمدي من الإسماعيلي والأمور حُسمت منذ فترة، أقول هذا الكلام على مسؤوليتي".

أضاف "أفضل شخصيًا الدخول في مفاوضات مباشرة مع النادي الأهلي بدلًا من انتقال اللاعبين له بواسطة "كوبري"، لأن ذلك سيُفيد النادي ماليًا أكبر، المحمدي وقع للأهلي بالفعل ولو كنت كُلفت بالمفاوضات لحصلت منهم على أفضل 3 لاعبين متاحين بالإعارة".

من جانبه، نفى علي أبو جريشة تمامًا انتقال المحمدي للقلعة الحمراء، إذ قال لإذاعة الشباب والرياضة "ذلك الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة وليس له أي قيمة حاليًا، مثل تلك التصريحات تُربك الفريق ولا أفهم الغرض منها".

تابع "الفريق يمر بظروف صعبة ولابد من تركيز الجميع حول إنقاذ الموسم بدلًا من الحديث حول الانتقالات، سواء ضم لاعبين أو رحيلهم".

يُشار إلى أن الإسماعيلي يتواجد حاليًا في المركز الـ17 برصيد 14 نقطة وبفارق الأهداف عن البنك الأهلي صاحب المركز الـ16.