خلاف بين إدارة برشلونة وفالفيردي بشأن موراتا

هل ينضم موراتا لبرشلونة أم يرتدي قميص أتلتيكو مدريد؟

اختلف مجلس إدارة برشلونة مع المدير الفني للفريق إيرنستو فالفيردي حول إمكانية التعاقد مع مهاجم تشيلسي، ألفارو موراتا، في يناير الجاري.

برشلونة بحاجة للتعاقد مع مهاجم قبل غلق سوق الانتقالات في يناير بعد رحيل منير الحدادي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ إدارة برشلونة تود جلب موراتا لكونه يرغب في الرحيل عن البلوز وهناك فرصة كبيرة للحصول على خدماته.

وأوضحت أنّ فالفيردي لا يرى ضرورة جلب موراتا ولا يفضله ليكون خياره الأول لضم مهاجم.

هذا المشهد قد يُغضب جماهير ليفربول نوعًا ما 😉

متوسط ميدان المنتخب الفرنسي وليون نبيل فقير يُطلق قذيفة من مسافة 22 متر، تسكن الزاوية المستحيلة لحارس تولوز 🚀 pic.twitter.com/q8az8S0V22 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

في إطار متصل، كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ موراتا طلب الحصول على 3 ملايين يورو بجانب ضمان المشاركة بانتظام.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ برشلونة لم يغلق باب التعاقد مع موراتا ولكنّه يدرس الخيارات المتاحة.

يٌذكر أنّ موراتا سبق ولعب في ريال مدريد كما تخرج في أكاديمية الكاستيا.