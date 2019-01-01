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الانتقالات

خلاف بين إدارة برشلونة وفالفيردي بشأن موراتا

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(C)Getty Images
هل ينضم موراتا لبرشلونة أم يرتدي قميص أتلتيكو مدريد؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

اختلف مجلس إدارة برشلونة مع المدير الفني للفريق إيرنستو فالفيردي حول إمكانية التعاقد مع مهاجم تشيلسي، ألفارو موراتا، في يناير الجاري.

برشلونة بحاجة للتعاقد مع مهاجم قبل غلق سوق الانتقالات في يناير بعد رحيل منير الحدادي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ إدارة برشلونة تود جلب موراتا لكونه يرغب في الرحيل عن البلوز وهناك فرصة كبيرة للحصول على خدماته.

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وأوضحت أنّ فالفيردي لا يرى ضرورة جلب موراتا ولا يفضله ليكون خياره الأول لضم مهاجم.

في إطار متصل، كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ موراتا طلب الحصول على 3 ملايين يورو بجانب ضمان المشاركة بانتظام.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ برشلونة لم يغلق باب التعاقد مع موراتا ولكنّه يدرس الخيارات المتاحة.

يٌذكر أنّ موراتا سبق ولعب في ريال مدريد كما تخرج في أكاديمية الكاستيا.

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