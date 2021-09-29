"خلاف بسيط شَطَرَ الشباب إلى شطرين أحدهما نادي الهلال"

تغريدة تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كشف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني عن مفاجأة مدوية، بشأن تاريخ ناديي الشباب والهلال، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ما ذكره القحطاني تسبب في غضب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب جماهير نادي الهلال، التي هاجمته بقوة.

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القحطاني كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، نشر خلالها قصاصة قديمة من جريدة الجزيرة، تعود إلى عام 1977 ميلاديًا.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "خلاف بسيط يشطر الشباب إلى شطرين أحدهما الهلال، بمعنى آخر الهلال فرع انشق من الأصل الشباب".

وتابع: "على رسلك أيها المغرر به قبل أن هاجمني هذا ليس كلامي، هذا ما كتبته صحيفة الجزيرة يوم الجمعة 1/7/1397هجريًا، الموافق 17/6/1977 ميلاديًا، العدد 1829، التاريخ لا يكذب ونحن لا نكتب من فراغ".

تغريدة القحطاني قابلت حالة من الاستياء بين جماهير نادي الهلال، بينما سخرت الجماهير المنافسة للهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تلك المعلومة.