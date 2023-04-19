خلافًا لعادته.. رقم سلبي يزور إرلينج هالاند أمام بايرن ميونخ

دأب النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على تحطيم الأرقام القياسية هذا الموسم؛ لكن اليوم سجل رقمًا سلبيًا لم يزره منذ عامين.
وأضاع المهاجم النرويجي ركلة جزاء منحت لفريقه الذي يحل ضيفًا على بايرن ميونخ في ألمانيا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز ذهابًا على ملعبه 3-0.
ولم يضيع هالاند ركلة جزاء منذ عامين؛ إذ سجل 18 ركلة جزاء متتالية قبل أن يضيع ركلة اليوم.
ويبعد هالاند في موسمه الأول مع السيتي عن لقب أفضل هداف في الدوري الإنجليزي خلال موسم واحد.
ويتربع إرلينج على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 32 هدفًا ويبعد بهدفين فقط عن الرقم التاريخي مع تبقي 8 مباريات لفريقه في الدوري الإنجليزي.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- هل يطرده القانون السعودي؟ .. العقوبات المنتظرة على رونالدو بعد "الحركة المشينة"
- صلاح وبنزيما ونجم برشلونة المُعار .. مسلمون لم يمنعهم رمضان من التألق في أوروبا!
- نهاية كارثية لأحلام برشلونة .. ريال مدريد نحو إنهاء الموسم بثلاثية تاريخية!
- فليعترف النصر وقائده كريستيانو رونالدو .. الهلال بعيد بسنين ضوئية حقًا!
- حتى ميزته الأهم فقدها .. رونالدو "العجوز" حضر للسعودية بخفي حنين!