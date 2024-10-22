تحسبًا لخلافة أنشيلوتي وجوارديولا.. باير ليفركوزن يحدد بديلين لتشابي ألونسو!

المدرب الإسباني يعد من أهم الرهانات في أوروبا حاليًا..

تساور مشجعي باير ليفركوزن الشكوك حول بقاء المدرب الإسباني تشابي ألونسو من عدمه، في ظل أقاويل كثيرة عن أن الموسم الجاري سيكون الأخير له وسيخلف على الأرجح أيًا من مدربي مانشستر سيتي وريال مدريد، بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي.

ويتم طرح اسم ألونسو بقوة بين أروقة العملاقين الأوروبيين، فهو مناسب لخلافة المدربين بشكل كبير، وربما يكون الوحيد المناسب في نفس الوقت لتدريب مانشستر سيتي وريال مدريد.

لذا تفكر إدارة باير ليفركوزن بجدية في مسألة بديل المدرب تشابي ألونسو، والخيارات تتمحور حول اسمين لهما علاقة بالبوندسليجا، وقد ذكرت شبكة "سكاي" هذين الاسمين.

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الاسم الأول هو مدرب شتوتجارت الذي قاد عودة الفريق العريق إلى دوري أبطال أوروبا، سيباستيان هونيس، الذي يعد عمه من أساطير البوندسليجا، أولي هونيس.

أما الاسم الثاني فهو مساعد المدرب يوليان ناجلسمان في تدريب منتخب ألمانيا وكذلك في منتخب تحت 20 عامًا، وهو ساندرو فاجنر، الاسم الواعد في الكرة الألمانية.