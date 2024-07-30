"حقيقة الخلافات داخل النصر ومصير الصفقات" .. إبراهيم المهيدب يعد الجماهير بـ"الرحيل" في هذه الحالة!

رسالة مهمة من إبراهيم المهيدب إلى جماهير النصر..

وجّه إبراهيم المهيدب، رئيس شركة نادي النصر السعودي "غير الربحية"، رسالة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم "الغاضبة"؛ وذلك في ظل قلة التدعيمات، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

النصر حسم صفقة وحيدة فقط، خلال الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ بالتعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو، قادمًا من صفوف الفريق المحلي أتلتيكو بارانينسي، مقابل 18 مليون دولار تقريبًا.

وفي هذا السياق.. أكد المهيدب في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، تفهمه مخاوف الجماهير النصراوية، من "قلة" التدعيمات والتعاقدات، في الصيف الحالي؛ مشددًا على أن العمل في إدارة النادي، يسير بوتيرةٍ متصاعدةٍ.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وطالب رئيس شركة النصر "غير الربحية" من جماهير النادي، أن تتفهم بأنه لا يستطيع أن يتخذ القرارات بشكل منفرد، في ظل نظام "الحوكمة" الجديد.

ووعد إبراهيم المهيدب "جماهير النصر"؛ بأنه سيكون أول الراحلين عن النادي، إذا شعر بأنه لا يستطيع تقديم الإضافة لهذا الكيان أو إسعاد عشاقه.

ونفى وجود خلافات داخل إدارة العالمي، مؤكدًا على أن هناك "تجانس" كبير للغاية بين الجميع، حتى ولو اختلفت الآراء في بعض الأحيان؛ حيث الجميع في خدمة الكيان وجماهيره.

وأعلن المهيدب "التعاقد" مع صفقات جديدة، في صيف العام الحالي؛ ولكن.. بدون تسرع وبما يخدم احتياجات الفريق فقط؛ لافتًا إلى أن النصر يملك فريقًا ممتازًا بالفعل، وقد تم معالجة أكبر نقص فيه؛ وهو مركز حراسة المرمى، بالتوقيع مع البرازيلي بينتو.

واختتم إبراهيم المهيدب تصريحاته؛ بالقول: "أنا رجل في كل أعمالي؛ أهتم جدًا باسمي والنجاح في كل تحدٍ، وأسعى إلى أن أمثّل اسم النصر بأرقى شكل، ولن أدخر جهدًا أو مالًا لخدمة النادي".