خط الوسط في خطر.. ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد

الزمالك يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري في الدروي المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، عن قائمة الفريق الأبيض لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في انطلاقة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، غدًا الإثنين، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "بتروسبورت"، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وتوجد أزمة في خط وسط الزمالك الدفاعي بسبب غياب طارق حامد للإيقاف بسبب تراكم البطاقات، وأيضًا كلًا من محمود عبدالعزيز ومحمد حسن للإصابة.

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وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل

الدفاع: محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – حمدى النقاز – عبد الله جمعة – حازم إمام

الوسط: فرجانى ساسي – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق “شيكابالا” – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – كريم بامبو – إمام عاشور – محمد أوناجم

الهجوم: خالد بو طيب – مصطفى محمد – عمر السعيد