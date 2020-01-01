خطيبة نجم مانشستر سيتي: جوارديولا سبب الفشل الأوروبي!

هل سيرد الفيلسوف؟

شنّت فلادا سيدان، خطيبة أولكسندر زينتشينكو، لاعب مانشستر سيتي ، هجومًا ضاريًا على المدرب بيب جوارديولا معتبرة أنه سبب الفشل الأوروبي للسيتيزنس.

وكان مانشستر سيتي قد ودّع دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من الدور ربع النهائي بعد هزيمة مفاجئة من ليون بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

هذا هو الموسم الثالث على التوالي الذي يخرج فيه فريق جوارديولا من ربع النهائي، بعد الخروج آخر نسختين من ليفربول وتوتنهام على التتابع، وقبلها من دور الـ16 على يد موناكو.

المزيد من الفرق

وبالنسبة لسيدان، فإن جوارديولا هو السبب في الخروج من ليون، إذ قالت "لقد رأيت ما حدث، أنا لست لاعبة كرة قدم أو مدربة أو محللة، أنا أفهم أن رأيي غير موثوق به".

كما أضافت "ربما لا يحق لي أن أقول ذلك وربما يمنعني زينتشينكو نفسه، لكن بعبارة ملطفة، فما حدث هو خطأ بيب جوارديولا".

وتابعت "في مثل هذه اللحظات الحاسمة، كان استخدام مثل هذا التكتيك التجريبي بمثابة المشكلة لسيتي، ليس لديّ الحق في الانتقاد ولكن لماذا نلعب بثلاثة مدافعين؟".

"أنا ببساطة لا أملك كلمات تصف هذه الخطة، انظر إلى اللاعبين الذين يمتلكهم مانشستر سيتي ومن على الدكة، مؤخرًا القليل من الأندية لديهم مثل تلك التشكيلة سواءً الأساسيين أو الاحتياطيين"

واختتمت "أتفهم لماذا يراهن الجميع على بايرن ميونخ، الهزيمة من بايرن ميونخ أمر مختلف، لكن الإقصاء على يد ليون هو شيء آخر، لا أريد الإساءة إلى هذا الفريق، لكن أذكركم بأنه صاحب المركز السابع في الدوري الفرنسي".

يذكر أن مانشستر سيتي يُعاني في مركز الظهير الأيسر بسبب تواضع مستويات بنيامين ميندي، ما يجعل جوارديولا في مأزق يضطره للاعتماد على زينتشينكو الموسم المقبل حتى بعد هجوم خطيبته عليه.