خطيبة محرز تروي قصة المشاجرة التي عكرت إجازتهما

مشاجرة غير منتظرة تعكر صفو إجازة رياض محرز وخطيبته.

كشفت تايلور وارد، خطيبة الجزائري رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تفاصيل المشاجرة التي تسببت في تعكير صفو إجازتهما، التي يقضيانها في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وزعمت خطيبة محرز أن أحد أفراد عائلتها تعرض للكمات بشكل متكرر في الوجه وألقيت عليه أواني نباتات خلال مشاجرة مع بعض الفتيات "جياع الشهرة" على حد وصفها.

وحسب صحفية "مترو" الإنجليزية، فإن الهجوم المزعوم غير مبرر، حيث كانت تايلور وارد وأفراد عائلتها محاصرين في متجر، وانتهى المطاف بهم متورطين في هذا الحادث العنيف.

ما هي تفاصيل المشاجرة التي عكرت صفو عطلة خطيبة محرز؟

شاركت تايلور وارد مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، حيث قامت فتاة برمي أشياء نحوهم بغضب، على الرغم من أنها كانت واحدة من مجموعة ادعت أن هاتفها قد سرق، وعانت من إصابة في عينها.

وقرر خطيبة رياض محرز أن تروي جانبها من القصة في منشور عبر الموقع نفسه، لدحض تلك الادعاءات.

وكتبت وارد: "لن أتحدث بعد الآن عن هذا الموقف المثير للشفقة وأمنح هؤلاء الفتيات الدقائق الخمسة من الشهرة التي يبحثون عنها".

وأضافت: "هذا تلفيق كامل، أنا وعائلتي كنا نقضي ليلة جميلة، وجاءت الفتيات اللاتي يفترض أنهن لا يعرفننا إلى المتجر لتصويرنا، وطلبنا منهم التوقف عن ذلك".

وأكملت: "اقتربت إحدى الفتيات وجلست وسط مجموعتنا تبحث عن قتال، رافضة التحرك بينما كان أصدقاؤها يقفون ويصورون، طلبنا منها المغادرة لكنها لم تفعل، وبدأت في الصراخ، وكانت هي من أطلقت نفسها على أحد أفراد عائلتي، ولكمه في وجهه خمس مرات".

وتابعت خطيبة محرز: "ثم بعد ذلك بدأت في إلقاء أواني النباتات وأشياء أخرى عبر المتجر، ثم غادرنا المتجر وتبعونا إلى الشارع ولم يتوقفوا عن الصراخ أو التصوير، وقررت العودة إليها وأخبرتها أن تتوقف عن التصوير، قبل أن تطلق نفسها من جديد علي".

وأكدت تايلور وارد أن لديها دليل الفيديو الكامل، وستتوجه إلى الشرطة من أجل التعرف على كيفية تقديم شكوى.

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