"صديقته السابقة دفعت الثمن" .. الغيرة تدفع خطيبة جورجينو لتصرف "خطير" في ليل لندن

نجم آرسنال في موقف لا يُحسد عليه

تدفع الغيرة السيدات أحيانًا إلى تصرفات خطيرة أحيانًا وطائشة أحيانًا أخرى، ويُمكن القول أنها دفعت خطيبة جورجينيو إلى تصرف يجمع الصفتين معًا.

فانيسا ساندورا تلقت معلومات حول وجود علاقة بين خطيبها، نجم آرسنال، والمغنية كاترين هاردنج، فما كان منها سوى الاتصال بها للاستفسار عما سمعت، لكن الأخيرة لم ترد أبدًا.

لم تتوقف فانيسا أبدًا وتوجهت إلى منزل كاترين الساعة الـ11 والنصف ليلًا وطرقت الباب بقوة، وهو ما تسبب بحالة من الرعب من الأخيرة، التي وصفت الأمر قائلة "تلقيت طرقات قوية على باب منزلي ليلًا، شعرت بالرعب وحين نظرت للكاميرا وجدت سيدة غريبة لا أعرفها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضافت "عرفت السيدة عن نفسها بأنها خطيبة جورجينو وطلبت الدخول، سمحت لها بالدخول وتحدثنا عن الأمر من سيدة إلى أخرى، صديق سابق لي تحدث معها وأخبرها عن تلك القصة محاولًا إحداث مشكلة، وقد اتصلت بي لكني لم أرد عليها ولهذا جاءت إلى منزلي".

تابعت "شرحت لها أنني التقيت اللاعب عدة مرات قبل عدة سنوات لكن الأمر انتهى هنا وحذفته من حساباتي على منصات التواصل الاجتماعي، أخبرتها أنني لا أحب كرة القدم وأن جورجينيو ليس النوع المفضل لي".