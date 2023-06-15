خطوة واحدة لإتمام الصفقة .. الكشف عن تفاصيل عقد راموس مع الأهلي

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال راموس إلى الأهلي

أصبح المدافع الإسباني سيرخيو راموس على بُعد خطوة واحدة لإتمام انتقاله إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الراقي استعدادًا للموسم المقبل.

وأصبح راموس لاعبًا حرًا، بعد انتهاء عقده مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية موسم 2022-23، ليدخل الأهلي في مفاوضاته معه خلال الفترة الماضية.

وأشار الصحفي الإيطالي رودي جاليتي إلى أن راموس أصبح على بُعد خطوة واحدة للانتقال إلى النادي الأهلي، بعدما منح موافقته الرسمية على الانضمام إلى الراقي.

وأضاف جاليتي أن راتب راموس مع الأهلي هو 20 مليون يورو في الموسم، بعد دعم من وزارة الرياضة، التي ساهمت بشكل كبير في إتمام الصفقة.

ويتبقى فقط توقيع راموس بشكل رسمي على عقود انتقاله إلى الأهلي، حيث من المتوقع أن تتم الصفقة والإعلان عنها في وقت قريب.