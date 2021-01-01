"خطوة واحدة تفصل هالاند عن بايرن ميونخ"

ريال مدريد ضمن الأندية الراغبة في ضمه

يؤمن لوثار ماتيوس أسطورة الكرة الألمانية، أن خطوة واحدة فقط تفصل المهاجم النرويجي إرلينج هالاند عن الانتقال إلى بايرن ميونخ.

هالاند لفت الأنظار طوال الفترة الماضية، بسبب سجله التهديفي المبهر مع فريقه السابق سالزبورج والحالي بوروسيا دورتموند.

ماتيوس يرى أن بايرن هو المكان الوحيد المناسب لهالاند، لو قرر الرحيل عن دورتموند من أجل خوض تجربة جديدة.

وقال لصحيفة "Sport1":"هالاند يتواجد الآن على قائمة الأندية الكبرى في أوروبا، هناك رغبة من ريال مدريد لضمه بسبب تقدم كريم بنزيما في العمر".

وأضاف:"والده لعب في الدوري الإنجليزي لذلك سيكون من المثير رؤيته هناك، وأعتقد أنه لن يلعب لدورتموند مدى الحياة، سيأتي اليوم الذي سيريد فيه الرحيل من أجل راتب أعلى ومكان أفضل".

وتابع:"لو قرر الاستمرار في الدوري الألماني، بايرن ميونخ هو المكان الأنسب له، ولكن بشرط أن يرحل روبرت ليفاندوفسكي عن الفريق، لأنه المرشح الأفضل لخلافته بهجوم الفريق".

واستكمل:"بالنسبة لي لا أتوقع انتقاله إلى بايرن خلال تواجد ليفاندوفسكي بالنادي، وأؤمن أنه سيظل مع الفريق حتى الاعتزال، ووقتها يمكن لهالاند القدوم بدلًا منه".

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يذكر أن صاحب الـ20 سنة، نجح في تسجيل 27 هدفًا في 25 مباراة لعبها مع دورتموند بكل البطولات هذا الموسم.