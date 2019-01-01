خطوة واحدة تفصل مدافع الشباب عن اتحاد كلباء

الفريق الإماراتي يعمل جيدًا على دعم صفوفه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصلت المفاوضات بين اتحاد كلباء وجمال بلعمري مدافع الشباب السعودي لمراحل متقدمة وحاسمة.

وأفادت قناة دبي الرياضية أن النادي الإماراتي لم يحسم الصفقة رسميًا حتى الآن.

إذ ينتظر وصول المدافع الجزائري للإمارات لحسم الاتفاق تمامًا وخضوعه للفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم الإعلان رسميًا عن الصفقة.

اجتماع طاريء للاتحاد الإفريقي لمناقشة أحداث لقاء الترجي والوداد

وكشفت إدارة النمور أن الإعلان الرسمي عن الصفقة الدفاعية للفريق ستتم عبر القنوات الرسمية الخاصة بالنادي.

وكان اتحاد كلباء قد أعلن قبل أيام تجديد عقد لاعبه داوود علي لموسم واحد.

يُذكر أن اتحاد كلباء أنهى الموسم المنقضي حديثًا في دوري الخليج العربي الإماراتي في المركز الـ11، وتهدف الإدارة لتفادي الأزمة التي مر بها الفريق ومعاناته للبقاء في البطولة خلال الموسم القادم.